Kate Middleton i princ William okrenuli novu stranicu: 'Samo želimo više mira i zelenila'

Nakon nekoliko zahtjevnih godina, ispunjenih gubicima i zdravstvenim borbama, princ William i Kate Middleton odlučili su okrenuti novu stranicu u svom životu. Tijekom školskih praznika preselili su se u Forest Lodge, elegantno imanje u Windsoru, zajedno sa svojom djecom – princom Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom.Prema navodima britanskih medija, obitelj se već priviknula na novi dom, smješten u zelenilu Windsorskog parka. Izvori bliski paru tvrde da su se željeli maknuti od gradske vreve i stvoriti mirnije okruženje za svoju djecu, koja pohađaju obližnju školu Lambrook.

Foto: Danny Lawson/PRESS ASSOCIATION

- Preselili smo se jer smo željeli više prirode i mira. Dovoljno smo blizu Londona, ali i dalje imamo osjećaj privatnosti - rekla je Kate ranije ove godine za britanske medije.

Forest Lodge, povijesna georgijanska vila iz 18. stoljeća, simbolizira i novi početak za obitelj Wales. Osim što je prostranija od njihova prethodnog doma – ima čak osam spavaćih soba – nalazi se i bliže Katinim roditeljima, Carole i Michaelu Middleton, koji često pomažu s djecom.

Inače, selidba je došla nakon burnog razdoblja za britansku kraljevsku obitelj. Samo nekoliko mjeseci nakon što su se 2022. smjestili u Adelaide Cottage, obitelj je pogodila smrt kraljice Elizabete II. Dvije godine kasnije, suočili su se s još težim izazovima – dijagnozama raka kod kralja Charlesa i same Kate.

Srećom, princeza je početkom 2025. objavila da je u remisiji, što je izazvalo val podrške u javnosti. U novom domu par planira zadržati svoj prepoznatljivo jednostavan način života – bez stalnog osoblja, uz pomoć dadilje Marije Turrion Borrallo koja i dalje pomaže iz manjeg objekta na imanju.Iako se Forest Lodge nalazi svega nekoliko kilometara od prijašnjeg doma, oko njega je postavljen sigurnosni pojas dug gotovo četiri kilometra, što je izazvalo nezadovoljstvo među lokalnim stanovnicima koji su izgubili pristup dijelu Windsorskog parka.

- Dvadeset godina tamo šetamo pse, a sada više ne možemo – to je razočaravajuće - rekao je jedan mještanin za The Sun.

Analitičari smatraju da selidba simbolizira i novi smjer monarhije – topliji, obiteljski i bliži narodu. Umjesto raskošnih palača, William i Kate biraju domove u kojima njihova djeca mogu odrastati što prirodnije.

- Ovo nije samo selidba. Ovo je poruka o vrijednostima - prenio je ranije The Telegraph.

Foto: John Stillwell/PRESS ASSOCIATION