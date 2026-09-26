Princeov najveći klasik zamalo je zvučao drugačije: Evo kako je nastala pjesma 'Purple Rain'

Legendarna balada "Purple Rain" iz 1984. godine postala je Princeov zaštitni znak, pjesma kojom je završavao neke od najvažnijih nastupa u karijeri i glazbeno djelo koje je nadživjelo film i album za koje je nastalo. Ipak, priča o njezinu nastanku prilično je neočekivana. Ono što danas poznajemo kao veličanstvenu kombinaciju rocka, soula, gospela i popa u početku je, naime, zamišljeno sasvim drukčije.

Prince je "Purple Rain" prvotno zamislio kao pjesmu s izraženijim country prizvukom, a želio ju je snimiti u suradnji sa Stevie Nicks, pjevačicom grupe Fleetwood Mac. Nicks je kasnije ispričala da joj je Prince poslao približno desetominutnu instrumentalnu snimku i zamolio je da za nju napiše tekst.

Poslušala sam pjesmu i prestravila se. Nazvala sam ga natrag i rekla mu da to jednostavno ne mogu snimiti jer mi je bila previše - komentirala je glazbenica kasnije.

Foto: CHRIS PIZZELLO

Prince zbog toga nije odustao od skladbe. Okrenuo se svom pratećem sastavu The Revolution i predložio glazbenicima da prije odlaska kući isprobaju nešto novo i mirnije. Upravo se tijekom tih proba dogodila preobrazba koja je od početne ideje stvorila "Purple Rain" kakvu danas poznajemo.

Ključnu ulogu odigrala je gitaristica Wendy Melvoin. Prema riječima klavijaturistice Lise Coleman, način na koji je Wendy počela pratiti Princea na gitari potpuno je promijenio karakter pjesme. Princeu se svidjelo što se skladba udaljila od country zvuka, a cijeli je bend počeo svirati snažnije i ozbiljnije. Glazbenici su pjesmu razvijali satima, sve dok nisu oblikovali njezin prepoznatljivi aranžman, od nježnog početka do golemog emocionalnog i gitarističkog vrhunca.

Što zapravo znači "Purple Rain"?

Naslov pjesme godinama je predmet različitih tumačenja, ali jedno od najpoznatijih objašnjenja dolazi od samog Princea. Njegova zamisao povezivala je crvenu i plavu boju s ljubičastom. Krv je crvena, nebo plavo, a njihovo spajanje stvara ljubičastu. "Ljubičasta kiša" tako je za njega predstavljala apokaliptičnu sliku kraja svijeta, trenutak u kojem čovjek želi ostati uz osobu koju voli.

Zanimljivo je da se motiv ljubičastog neba nije prvi put pojavio upravo u ovoj pjesmi. Prince je već u pjesmi "1999", naslovnoj skladbi albuma objavljenog prije "Purple Raina", povezao ljubičasto nebo sa slikom sudnjega dana.

Ispod apokaliptičnih slika je intimna pjesma o ljubavi, žaljenju, oprostu i želji da se odnos s drugom osobom promijeni. Nakon što je "Purple Rain" dobila svoj konačni oblik, Princea je mučila još jedna stvar. Smatrao je da bi pjesma mogla previše podsjećati na "Faithfully", veliki hit grupe Journey koji je napisao njihov klavijaturist Jonathan Cain.

Prince je zato osobno nazvao Caina i zamolio ga da posluša pjesmu. Cain nije smatrao da postoji ozbiljan problem. Prepoznao je sličnost u harmonijskoj osnovi, odnosno korištenju istih četiriju akorda, ali "Purple Rain" smatrao je zasebnom pjesmom. Štoviše, bio je impresioniran time što ga je Prince uopće kontaktirao kako bi provjerio situaciju i poručio mu je da vjeruje da ima veliki hit. Pokazalo se da je bio u pravu.

Pjesma bez koje film "Purple Rain" ne bi bio isti

Album "Purple Rain" istodobno je bio soundtrack istoimenog filma iz 1984. godine, Princeova prvog velikog filmskog projekta. Glazba iz filma donijela mu je i Oscara za najbolju originalnu glazbu.

Sama pjesma "Purple Rain" zauzima središnje mjesto u filmskoj priči. Wendy Melvoin i Lisa Coleman u filmu Princeovu liku, The Kidu, nude vlastitu skladbu, ali on je uporno zanemaruje. Napetost zbog toga raste, a Wendy ga optužuje da njihove ideje nikada ne shvaća dovoljno ozbiljno. Rasplet dolazi tijekom završnog nastupa. Nakon sukoba, osobnih problema i glazbenog suparništva, The Kid izlazi na pozornicu i publici predstavlja "Purple Rain", priznajući Wendy i Lisi autorstvo njihove ideje. Slijedi izvedba koja predstavlja emocionalni vrhunac cijelog filma.

Granica između filma i stvarnosti pritom je bila posebno zanimljiva. Wendy i Lisa nisu bile samo glumice koje su igrale članice izmišljene grupe. Wendy Melvoin i Lisa Coleman doista su bile članice Princeova sastava The Revolution i imale su važnu ulogu u njegovoj glazbi tijekom jednog od najuspješnijih razdoblja njegove karijere. Nakon odlaska iz The Revolutiona nastavile su zajednički rad kao duo Wendy & Lisa.

Kiša na Super Bowlu stvorila je prizor koji se nije mogao režirati

"Purple Rain" tijekom godina postala je neizostavan dio Princeovih koncerata, ali jedna izvedba posebno se upisala u povijest popularne glazbe.

Prince je 2007. nastupio na poluvremenu Super Bowla u Miamiju. Večer je obilježila jaka kiša, što bi za većinu izvođača predstavljalo ozbiljan problem. Kod Princea se dogodilo upravo suprotno.

Foto: Hahn Lionel

Kada je kao posljednju pjesmu izveo "Purple Rain", kiša je nastavila padati nad stadionom dok je pozornica bila okupana ljubičastim svjetlom. Nastup je zbog toga postao jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti Super Bowlova programa na poluvremenu.

Posljednja pjesma na posljednjem koncertu

Priča o "Purple Rainu" dobila je posebno emotivan završetak u travnju 2016. godine. Prince je 14. travnja nastupio u Atlanti u sklopu svoje turneje "Piano & A Microphone". Bio je to posljednji koncert njegova života. Posljednja pjesma koju je te večeri izveo pred publikom bila je upravo "Purple Rain".

Samo tjedan dana poslije, 21. travnja 2016., Prince je preminuo u dobi od 57 godina.