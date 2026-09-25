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Maligani snimili spot za pjesmu s kojom su osvojili nagradu na Zlatnim žicama Slavonije

Piše 24sata,
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Maligani snimili spot za pjesmu s kojom su osvojili nagradu na Zlatnim žicama Slavonije
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Foto: promo
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Maligani pjesmom "Kako nam je dobro bilo” prizivaju pozitivu i dobra vremena koji nose optimizam i očvršćuju snažnu vezu voljenih osoba

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Popularni zabavni bend Maligani s novom pjesmom “Kako nam je dobro bilo” predstavili su se na najvećem i najprestižnijem tamburaškom festivalu u Hrvatskoj - Zlatne žice Slavonije i osvojili 3. nagradu stručnog žirija.

Debitantski nastup na festivalu Maliganima puno znači, a Toni Špoljarić, pjevač Maligana kaže: "Ovo za nas ima posebnu težinu. Znamo da je slavonska publika zahtjevna i nije bilo lako stati pred sve te ljude. Izuzetno mi je drago što je naš prvi nastup ostao zabilježen i vjerujem da je ovo tek jedan lijepi početak druženja Maligana i Slavonije. Slavonci su posebni ljudi, iskreni, raspjevani i s dušom, a mi ćemo se uvijek rado vratiti tamo gdje je sve počelo."

POGLEDAJTE SPOT I POSLUŠAJTE PJESMU:

Glazbu za pjesmu “Kako nam je dobro bilo” skladao je Nikola Bosilj iz Mejaša koji je zajedno s Nenadom Ninčevićem napisao tekst, a s producentom Leom Škarom i raspisao aranžman. Videospot je sniman u Staroj hiži u Gornjem Knegincu, a produkciju je radio Recording Media. Spot su snimali Danijel Brezak i Nikola Bosilj koji stoji i iza montaže. 

Foto: promo

Maligani pjesmom prizivaju pozitivu i dobra vremena koji nose optimizam i očvršćuju snažnu vezu voljenih osoba. Osim koncerata koje Maligani održavaju u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj bend je postao prava atrakcija za privatna slavlja i svadbe što ih svrstava u sami vrh izvođača zabavne glazbe. Uz njihove pjesme mnogi rade prve zajedničke korake, a s novom pjesmom će zasigurno svi nastupi postati još veseliji. 

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