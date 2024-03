Prinčevi Harry i William dobili su velika nasljedstva, ali je jedan dobio više. Evo zašto...

Prije četiri godine princ Harry (39) i njegova supruga Meghan Markle (42) odstupili od dužnosti starijih članova obitelji. Tad su htjeli biti financijski neovisni, a izgleda da im je u tomu pomoglo nasljedstvo. Naime, braća William (41) i Harry naslijedili su novac od poginule majke, princeze Diane. Radilo se o ukupno 13 milijuna funti, no to je nasljedstvo nakon smrti smanjeno na 8,5 milijuna, navodi The Sun.

Ipak, svota je tijekom godina dosegnula cifru od 20 milijuna funti zahvaljujući pametnim ulaganjima kraljevskih savjetnika. Braća su taj novac vidjela tek u svojim 20-ima. William i Harry trebali su podijeliti oko 14 milijuna funti od ulaganja, izvijestio je BBC 2002. godine, piše The Sun.

Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS

Prinčevi su dobili i nasljedstvo od njihove prabake Elizabeth Bowes-Lyon, poznate kao kraljica majka, nakon što je preminula 2002. godine. Ona je svojoj kćeri Elizabeti II. ostavila nasljedstvo procijenjeno na 70 milijuna funti. Kasnije je objavljeno da je većina novca otišla Harryju jer bi William u budućnosti trebao profitirati ako preuzme titulu kralja.

Harry i Meghan imaju kalifornijsku vilu vrijednu 12,8 milijuna funti u kojoj odgajaju svoje dvoje djece, Archieja i Lilibet, za koju su navodno podigli hipoteku od 8,3 milijuna funti.

Pretpostavlja se da Harry ima neto vrijednost od 48 milijuna funti te se smatra da Meghan slično teži, a par novac zajednički troši. Ona je prije udaje imala svotu od 3,5 milijuna funti nakon uloge u seriji 'Suits'.