Obavijesti

Show

Komentari 2
EPSTEINOVI SPISI

Princeza Eugenie plaća cijenu skandala svog oca Andrewa

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Princeza Eugenie plaća cijenu skandala svog oca Andrewa
7
Foto: Pixsell/kolaž

Prijatelji tvrde da je kći princa Andrewa frustrirana i emocionalno iscrpljena dok se pokušava distancirati od kontroverzi koje okružuju njezina oca i majku, a novi dokumenti dodatno potresaju obitelj

Admiral

Princeza Eugenie navodno prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu dok se ime njezine obitelji ponovno provlači kroz skandale povezane s Jeffreyjem Epsteinom. Prema tvrdnjama bliskih osoba, 35-godišnja članica britanske kraljevske obitelji osjeća duboku frustraciju jer se, kako kažu, i nju povezuje s aferama koje se tiču njezinih roditelja — bivšeg princa Andrewa i Sarah Ferguson, piše Page Six.

Jedan od prijatelja princeze tvrdi da Eugenie ima osjećaj da je „obilježena tuđim postupcima”, ponajprije očevima. Situacija je, prema istim izvorima, za nju emocionalno iscrpljujuća, iako se trudi održati privid stabilnosti zbog svoje obitelji i javne uloge. Njezina sestra, princeza Beatrice, navodno se s pritiskom nosi nešto smirenije, no obje su, kažu upućeni, svjesne da se nalaze usred dugotrajnog i neugodnog medijskog vrtloga.

Princess Eugenie wedding
Princess Eugenie wedding | Foto: Ben Birchall/Press Association/PIXSELL/Instagram

Eugenie se, prema navodima, donekle povukla od učestalih susreta s ocem, bivšim princom Andrewom, koji je posljednjih godina u središtu kontroverzi zbog povezanosti s Epsteinom. Ipak, izvori naglašavaju da njihov odnos nije potpuno prekinut.

Andrew je u međuvremenu ostao bez kraljevskih titula i morao se iseliti iz Royal Lodgea, svoje dugogodišnje rezidencije u Windsoru. Trenutačno boravi u skromnijem objektu na kraljevskom imanju, dok se priprema daljnje preseljenje. Obiteljska logistika dodatno je opterećenje za njegove kćeri, koje uz sve to imaju vlastite obitelji i profesionalne obveze.

BEZ TITULE I DOMA Nekadašnji princ Andrew izbačen iz Royal Lodgea usred novih Epstein skandala
Nekadašnji princ Andrew izbačen iz Royal Lodgea usred novih Epstein skandala

Novi val pozornosti izazvali su i dokumenti koje su objavile američke vlasti, a u kojima su se pojavile navodne e-mail poruke Sarah Ferguson s Epsteinom iz razdoblja nakon njegove osude. U jednoj od poruka Ferguson je navodno uputila neprimjeren komentar o Eugenie iz vremena kada je bila tinejdžerica, što je dodatno pojačalo nelagodu oko cijele situacije.

Starmer POSLAO PORUKU Epsteinova afera se širi: Princ Andrew trebao bi svjedočiti pred američkim Kongresom
Epsteinova afera se širi: Princ Andrew trebao bi svjedočiti pred američkim Kongresom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi
VESELE SE SLAVLJU

Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi

Sin Alke Vuice, Arian, se ženi, a snaha će joj postati Dora Šitum. Lijepe je vijesti Alka otkrila povodom Megadance partyja u Areni proteklog vikenda, a evo tko je odabranica njenog sina...
Zlatko Dalić o glasinama o privatnom životu: Bole me napadi usmjereni prema obitelji
OTVORIO DUŠU

Zlatko Dalić o glasinama o privatnom životu: Bole me napadi usmjereni prema obitelji

Nažalost, živimo u vremenu u kojem bilo tko, skriven iza anonimnosti društvenih mreža, može zlonamjerno izmisliti i plasirati bilo kakvu laž o bilo kome, rekao je Dalić
Jelena iz 'Gospodina Savršenog' vas podsjeća na nekoga? I njena sestra se natjecala u tom showu
SLIČNE, ALI DRUGAČIJE

Jelena iz 'Gospodina Savršenog' vas podsjeća na nekoga? I njena sestra se natjecala u tom showu

Zahvaljujući sestrinu iskustvu, vidjela sam i lijepe i izazovne strane showa, ali sam shvatila da je to nešto na što se ne možeš pripremiti - moraš to doživjeti, rekla je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026