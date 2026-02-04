Princeza Eugenie plaća cijenu skandala svog oca Andrewa

Princeza Eugenie navodno prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu dok se ime njezine obitelji ponovno provlači kroz skandale povezane s Jeffreyjem Epsteinom. Prema tvrdnjama bliskih osoba, 35-godišnja članica britanske kraljevske obitelji osjeća duboku frustraciju jer se, kako kažu, i nju povezuje s aferama koje se tiču njezinih roditelja — bivšeg princa Andrewa i Sarah Ferguson, piše Page Six.

Jedan od prijatelja princeze tvrdi da Eugenie ima osjećaj da je „obilježena tuđim postupcima”, ponajprije očevima. Situacija je, prema istim izvorima, za nju emocionalno iscrpljujuća, iako se trudi održati privid stabilnosti zbog svoje obitelji i javne uloge. Njezina sestra, princeza Beatrice, navodno se s pritiskom nosi nešto smirenije, no obje su, kažu upućeni, svjesne da se nalaze usred dugotrajnog i neugodnog medijskog vrtloga.

Princess Eugenie wedding | Foto: Ben Birchall/Press Association/PIXSELL/Instagram

Eugenie se, prema navodima, donekle povukla od učestalih susreta s ocem, bivšim princom Andrewom, koji je posljednjih godina u središtu kontroverzi zbog povezanosti s Epsteinom. Ipak, izvori naglašavaju da njihov odnos nije potpuno prekinut.

Andrew je u međuvremenu ostao bez kraljevskih titula i morao se iseliti iz Royal Lodgea, svoje dugogodišnje rezidencije u Windsoru. Trenutačno boravi u skromnijem objektu na kraljevskom imanju, dok se priprema daljnje preseljenje. Obiteljska logistika dodatno je opterećenje za njegove kćeri, koje uz sve to imaju vlastite obitelji i profesionalne obveze.

Novi val pozornosti izazvali su i dokumenti koje su objavile američke vlasti, a u kojima su se pojavile navodne e-mail poruke Sarah Ferguson s Epsteinom iz razdoblja nakon njegove osude. U jednoj od poruka Ferguson je navodno uputila neprimjeren komentar o Eugenie iz vremena kada je bila tinejdžerica, što je dodatno pojačalo nelagodu oko cijele situacije.