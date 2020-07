'Princeza Grace Kelly tada mi je rekla da smo mi prijateljice'

Tijekom karijere je objavila više od 50 albuma i 1000 singlova, a svojedobno je ostvarila uspješnu karijeru u Francuskoj. 1966. godine je na Eurosongu predstavljala Monaco s pjesmom 'Bien Plus Fort'.

<p>Domaća glazbena diva <strong>Tereza Kesovija</strong> (81) osim uspjeha na ovom podneblju, u nešto mlađim je danima na Eurosongu nastupila i za kneževinu Monaco. Princeza <strong>Grace Kelly</strong> željela je tada da ih predstavlja upravo Tereza, a ona se anegdote prisjetila u <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/tereza-kesovija-otkrila-sto-joj-je-nekoc-rekla-princeza-grace-kelly-pri-predstavljanju-knezevine-monaco---611190.html">IN magazinu</a>.</p><p>- To je ona, ona je pobjednica i gotovo, kazala je. Poslije sam je došla pozdraviti i onda mi je rekla 'od danas sam ja vaš prijatelj, ako me ikada zatrebate, molim vas, javite mi se' - ispričala je Kesovija.</p><p><strong>Princ Ranier</strong> je na Eurosong želio poslati pjevačicu Isabelle, ali je na kraju ipak popustio želji svoje supruge i na Eurosong je otišla tada 28-godišnja djevojka iz Dubrovnika. Nažalost, rezultatski se Tereza nije proslavila. Nije te 1966. uspjela dobiti niti jedan bod, a podijelila je posljednje mjesto s predstavnikom Italije, <strong>Domenicom Modugnom</strong>, autorom eurovizijskog hita 'Volare'.</p><p>Najavila je Tereza i svoj novi singl, kojeg je napravila nakon karantene u suradnji s Aljošom Šerićem, čime je nakon neočekivane suradnje s bendom LET 3 potvrdila da je još uvijek itekako aktivna. </p>