Princezu Kate snimili su prvi put u javnosti nakon teške operacije

Princeza Kate Middleton (42) snimljena je prvi put otkako je u siječnju imala operaciju abdomena. Sve do danas princeza nije nikako viđena u javnosti, a pojavile su se brojne teorije zavjere pa čak i one koje tvrde da je 'princeza umrla'. Britanska javnost zabrinuta je jer se princeza nije pojavila u javnosti još od Božića, kada je s kraljem Charlesom, suprugu Williamom i njihovo troje djece bila u tradicionalnoj šetnji do crkve Sandringham.

Jedan američki portal objavio je fotografije princeze, a snimljena je danas ujutro. Fotografije možete pogledati na ovom LINKU.

Foto: Ian Jones

Kate je nosila sunčane naočale dok je sjedila na suvozačevom mjestu, a auto je vozila njezina majka Carole Middleton. Snimljene su u blizini dvorca Windsor.

Prisjetimo se, vijest da je Kate na operaciji palača je objavila 17. siječnja, isti tjedan kada su otkrili da kralj Charles boluje od raka. 29. siječnja je princeza izašla iz bolnice.

- Princeza Walesa vratila se u Windsor gdje će se oporavljati od operacije. Dobro se oporavlja. Princ i princeza žele se zahvaliti cijelim timu u Londonskoj klinici, posebice posvećenim zaposlenicima koji su pružili svu potrebnu njegu - poručili su iz palače Kensington te dodali da je obitelj zahvalna na svim dobrim željama.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO