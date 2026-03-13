Princeze Beatrice i Eugenie misle da se ne trebaju povući iz javnosti zbog oca Andrewa

Princeze Beatrice i Eugenie "ne vide zašto bi se trebale povući" iz javnog života usred skandala koji uključuje njihovog oca Andrewa Mountbatten-Windsora, tvrdi njihov bliski prijatelj za Mirror. Od uhićenja bivšeg princa na njegov 66. rođendan prošlog mjeseca, pojačali su se pozivi da se njegove kćeri odreknu svojih kraljevskih titula i budu uklonjene iz linije nasljeđivanja.

Princeze su se posljednjih tjedana uglavnom držale povučeno, nakon što su se njihova imena, uz imena njihovih roditelja, pojavila u Epsteinovim dosjeima. Iako prisutnost njihovih imena u dokumentima ne ukazuje na bilo kakvu nezakonitu radnju, mnogi traže odgovore o tome jesu li Beatrice i Eugenie znale išta o poslovima Andrewa i Fergie s osuđenim seksualnim prijestupnikom.

Royal Wedding - Arrival Westmister Abbey | Foto: Ballesteros/DPA/PIXSELL

Ni Beatrice ni Eugenie nisu javno govorile o nedjelima svojih roditelja, ali prema riječima prijatelja, smatraju da se ne bi trebale odreći svojih titula ili javnih uloga. Prijatelj princeza izjavio je za Daily Mail da one i dalje "imaju snažan osjećaj javne dužnosti" unatoč situaciji u kojoj su se našle.

​- Uvijek su rado obavljale angažmane kada bi ih zamolila njihova baka kraljica Elizabeta ili drugi članovi obitelji. Ne vide zašto bi se trebale povući kao kriminalke kada nisu učinile ništa loše - rekao je prijatelj.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

Nedavno je Eugenie odstupila s uloge pokroviteljice britanske dobrotvorne organizacije Anti-Slavery International. Najmlađa kći bivšeg vojvode i vojvotkinje od Yorka godinama je podržavala organizaciju, ističući žrtve modernog ropstva i trgovine ljudima.