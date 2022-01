Princ Andrew (61) ostao je bez vojnih kraljevskih dužnosti, bez službenih društvenih mreža, a mogao bi ostati i bez dobrog dijela imovine. Neće ostati na cesti, pa ni sirotinja, daleko bilo, ali ako mu se oduzme oko 300 milijuna kuna, pa tako nešto bi ipak mogao osjetiti.

Trenutačno mu je najteža optužba za spolni odnos s Virginijom Roberts Giuffre, kad je njoj bilo samo 17, a njihova su tri susreta dogovorili prinčev prijatelj, pokojni milijunaš i pedofil Jeffrey Epstein i njegova tadašnja partnerica Ghislaine Maxwell.

- Bila je prisiljena imati seksualne odnose protiv njene volje - dio je iz tužbe koji donosi engleski The Sun.

To je dosad najveći odštetni zahtjev koji se potražuje od kraljevske obitelji. Engleski mediji pisali su i kako je Andrew namjeravao prodati kuću u Švicarskoj, vrijednu oko 150 milijuna kuna. Kraljevske dvore ipak mu ne mogu zaplijeniti, nisu njegovi, no stanoviti službenici mogli bi mu pokucati na vrata.

- Postoji metoda i postupak za zapljenu imovine, pa i one u inozemstvu. To uključuje zapljenu bankovnih računa, fizičke imovine i slično - rekao je za The Sun odvjetnik Arick Fudali.

Princ Andrew, naravno, negira sve optužbe i kaže da će se boriti do kraja. Njegova imovina procjenjuje se na oko 300 milijuna kuna. Od Buckinghamske palače prima godišnju naknadu od oko 2,300.000 kuna, te još gotovo 200.000 kuna mirovine od kraljevske mornarice.

No poznat je i po svom raskošnom životu, ima kolekciju skupocjenih automobila, od kojih mu samo jedan vrijedi oko dva milijuna kuna, a najskuplja ura u njegovoj kolekciji vrijedi oko 1,300.000 kuna. Inače, na vidjelo je ovih dana izašao još jedan incident, zbio se prošle godine. Princ je došao kod svoje majke, kraljice Elizabete II. (95), i tamo napao vrtlaricu, počeo galamiti na nju zbog nekoliko oštećenih stabala. Kako su engleski mediji saznali, vrtlarica je bila u šoku, vidno potresena i uznemirena.

Riječ je bila o nekoliko mladica, a za njihovo oštećenje nije kriva vrtlarica, pa takvo ponašanje prema njoj stvarno nije primjereno, rekao je izvor engleskim medijima.