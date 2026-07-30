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Princu Georgeu uveli restrikcije

Piše 24sata,
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Princu Georgeu uveli restrikcije
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Foto: POOL
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Elitni internat koji pohađa mladu princ uvodi strogo pravilo i zabranjuje pametne telefone

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Budući britanski kralj, princ George, uskoro će započeti novo poglavlje u svom obrazovanju na prestižnom koledžu Eton, slijedeći tako stope svog oca, princa Williama, i strica, princa Harryja. No, osim bogate povijesti i zahtjevnog akademskog programa, čeka ga i jedno pravilo koje se u potpunosti kosi s navikama njegovih vršnjaka: potpuna zabrana pametnih telefona.

Dok njegovi vršnjaci provode vrijeme skrolajući po TikToku i objavljujući na Instagramu, za princa Georgea od rujna počinje povratak u eru jednostavnih, takozvanih "cigla" telefona. Umjesto modernih pametnih telefona, učenici prve godine na Etonu dobivaju osnovne mobilne uređaje bez pristupa internetu. Telefoniranje i slanje SMS poruka dopušteni su izvan nastave, no pristup globalnoj mreži ostaje im uskraćen.

Wimbledon
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Ovu odluku uprava škole donijela je svjesno, s ciljem da se "uspostavi ravnoteža između prednosti i izazova koje tehnologija donosi u školsko okruženje", stoji u službenom priopćenju. Za Georgea to znači da će moći komunicirati s obitelji, ali bez društvenih mreža i drugih digitalnih distrakcija.

Ova stroga regulacija naišla je na veliko odobravanje princa Williama i princeze Kate, jer se savršeno poklapa s njihovim vlastitim odgojnim načelima. Već je dugo poznato da troje djece kraljevskog para - George, Charlotte i Louis - kod kuće nemaju vlastite pametne telefone. William je više puta izrazio zabrinutost zbog opasnosti koje vrebaju na internetu.

Princ William je prije nekog vremena u emisiji "The Reluctant Traveler" otvoreno progovorio o svom stavu.

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Foto: Tom Weller/DPA

​- Nijedno od naše djece nema mobitel, u tome smo vrlo strogi - otkrio je tada. - Mislim da bi George, kad krene u srednju školu, možda mogao dobiti telefon bez pristupa internetu.

Princ je objasnio kako smatra da djeca na internetu mogu pristupiti prevelikom broju stvari koje ne bi trebala vidjeti. Iako ovakav stav ponekad dovodi do "napetih" rasprava kod kuće, William i Kate trude se Georgeu objasniti razloge svojih odluka. Zona bez pametnih telefona na Etonu stoga za mladog princa nije ništa novo, već samo dosljedan nastavak njegova dosadašnjeg odgoja.

 *uz korištenje AI-ja
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