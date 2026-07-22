Slavi 13. rođendan, a čeka ga velika promjena: Britanski princ George kreće očevim stopama

Princ George Alexander Louis rođen je u bolnici St. Mary's u Londonu, u poznatom rodilištu Lindo Wing, gdje su desetljećima ranije rođeni i njegov otac princ William te stric princ Harry. Vijest o njegovu dolasku izazvala je golemo zanimanje medija. Novinari iz cijelog svijeta danima su kampirali ispred bolnice kako bi prvi izvijestili o dolasku novog člana kraljevske obitelji.

Nakon poroda službena je obavijest, u skladu s dugogodišnjom kraljevskom tradicijom, postavljena na stalak ispred Buckinghamske palače. U njoj je stajalo da je vojvotkinja od Cambridgea sigurno rodila sina te da su i majka i dijete dobro. Ipak, William i Kate odlučili su unijeti dašak modernosti u kraljevske običaje pa su ubrzo nakon rođenja izašli ispred bolnice kako bi javnosti osobno predstavili svog sina. Taj je trenutak obišao svijet, a Catherine je tada izjavila kako je riječ o vrlo emotivnom i posebnom iskustvu koje svaki roditelj može razumjeti.

Rođenjem princa Georgea britanska je monarhija dobila novog nasljednika koji je odmah postao treći u redu za britansko prijestolje (drugi nakon smrti kraljice Elizabete II.), odmah iza svojega oca princa Williama. Njegovo rođenje bilo je povijesno i zbog činjenice da su prvi put još od vremena kraljice Viktorije istodobno bila živa tri uzastopna izravna nasljednika krune.

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George potječe iz dviju poznatih obitelji. S očeve strane njegovi su djed i baka tadašnji princ Charles, danas kralj Charles III., i pokojna princeza Diana, jedna od najomiljenijih osoba u modernoj povijesti britanske kraljevske obitelji. S majčine strane njegovi su baka i djed Carole i Michael Middleton, koji su prije ulaska svoje kćeri u kraljevsku obitelj živjeli daleko od kraljevskog života.

Obitelj se ubrzo proširila. U svibnju 2015. godine Catherine je rodila princezu Charlotte Elizabeth Dianu, koja je danas treća u redu za britansko prijestolje, odmah iza svog starijeg brata. Tri godine kasnije, u travnju 2018., obitelj je dobila još jednog člana, princa Louisa.

Jedan od prvih važnih događaja u životu princa Georgea bilo je njegovo krštenje održano u listopadu 2013. godine u palači St. James's. Bilo je to njegov prvo javno pojavljivanje nakon predstavljanja svijetu neposredno nakon rođenja. Tom je prilikom objavljeno i da će imati čak sedmero kumova, među kojima su članovi kraljevske obitelji te dugogodišnji prijatelji princa Williama i Catherine. Među njima su Zara Tindall, kći princeze Anne, Julia Samuel, dugogodišnja prijateljica princeze Diane, kao i nekoliko bliskih prijatelja kraljevskog para.

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Još kada je imao dvije godine, njegovi roditelji su objavili priopćenje u kojem su pozvali medije da prestanu objavljivati neslužbene fotografije maloga princa, a naglasili su i kako zbog njega maltretiraju ostalu djecu s kojom se znao igrati.

Danas princ George odrasta pod budnim okom javnosti, ali njegovi roditelji nastoje mu osigurati što normalnije djetinjstvo. Iako se povremeno pojavljuje na važnim kraljevskim događanjima, najveći dio života provodi izvan medijske pozornosti, pohađajući školu i odrastajući uz mlađu sestru Charlotte i brata Louisa. Kao budući britanski kralj i drugi u redu za prijestolje, George će u godinama koje dolaze imati sve značajniju ulogu u životu britanske kraljevske obitelji, no zasad njegovi roditelji nastoje da odrasta što bezbrižnije, uz ravnotežu između kraljevskih dužnosti i djetinjstva.

Časopis People prije nekoliko dana je objavio vijest da princ George ove jeseni kreće u internat Eton, koji je pohađao i njegov otac William.

- Sam princ je pitao roditelje može li se školovati u Etonu i oni su pristali - rekao je novinar Robert Jobson za Daily Mail.