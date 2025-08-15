Bivši poslovni partneri Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, optužuju je da je ubrzala smrt kćeri Lise Marie kako bi zadržala kontrolu nad nasljedstvom Elvisa Presleyja, uključujući imanje Graceland
Priscillu Presley optužili su da je zbog novca isključila aparate kćeri: 'Vikala je da je kraljica'
Bivši poslovni partneri Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, podnijeli su tužbu u Los Angelesu tvrdeći da je bivša supruga Elvisa Presleyja ubrzala smrt svoje kćeri Lise Marie kako bi osigurala kontrolu nad Elvisovim nasljedstvom.
U tužbi se Priscillu tereti za prijevaru, kršenje ugovora i druge prekršaje. Kruse i Fialko, koji su godinama surađivali s njom na projektima vezanim uz Elvisovu ostavštinu, tvrde da ih je, nakon što su joj pomogli stabilizirati financije krajem 2023., naglo isključila iz suradnje i uskratila im naknadu za film 'Priscilla'.
- Elvis Presley je 'kralj rock n' rolla'. Okrivljena Priscilla Presley oduvijek je željela biti 'kraljica. Unatoč tome što se predstavljala javnom osobom koja je samo željela 'zaštititi' i 'držati svoju obitelj na okupu', Priscilla je u konačnici željela jedno, moć, bez obzira na cijenu - stoji u tužbi, piše NBC.
Odvjetnik Priscille Presley, Marty Singer, osporio je optužbe u izjavi na dvije stranice u četvrtak.
- Ovo je bez sumnje jedna od najsramotnijih, najsmješnijih, najprljavijih i najbezvrijednijih tužbi koje sam vidio u svojoj praksi - rekao je Singer u izjavi.
Ranije te godine, kći Priscille Presley, Lisa Marie, umrla je u dobi od 54 godine. Lisa Marie je bila bolesna, žalila se na bolove u trbuhu 1. prosinca 2022. Nakon što je prevezena u bolnicu West Hills u južnoj Kaliforniji, unatoč medicinskim intervencijama, proglašena je mrtvom.
- Priscilla je odjurila u bolnicu West Hills i prekinula liječenje svoje kćeri u roku od nekoliko sati nakon što je Lisa primljena - navodi se u tužbi.
- Priscilla je znala da je Lisina smrt smanjuje prijetnju da se Priscilla ukloni s mjesta jedinog povjerenika Lisinog životnog osiguranja, a Priscilla je u konačnici htjela kontrolirati Promenade Trust (dogovor koji je osnovala Lisa Marie Presley kako bi upravljala svojim udjelima u imanju svog oca Elvisa Presleyja, uključujući i imanje Graceland). U svojoj kući tjedan dana nakon toga (prije Lisinog sprovoda), Priscilla je uzviknula: 'Ja sam kraljica, ja sam zadužena za Graceland.' Kruse i Fialko bili su slomljeni zbog uznemirujućeg ponašanja - piše u tužbi.
Singer, odvjetnik Priscille Presley, rekao je da unuka njegove klijentice Riley Keough 'stoji na strani svoje bake' i da je 'jednako zgrožena ovim posljednjim, zlonamjernim pokušajem Brigitte Kruse da uništi njezin život'. Elvis i Priscilla Presley bili su u braku šest godina, a razveli su se 1973., četiri godine prije Elvisove smrti.
