Obavijesti

Show

Komentari 1
U CENTRU KONTROVERZE

Priscillu Presley optužili su da je zbog novca isključila aparate kćeri: 'Vikala je da je kraljica'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Priscillu Presley optužili su da je zbog novca isključila aparate kćeri: 'Vikala je da je kraljica'
8
Foto: Profimedia/Kirby Lee

Bivši poslovni partneri Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, optužuju je da je ubrzala smrt kćeri Lise Marie kako bi zadržala kontrolu nad nasljedstvom Elvisa Presleyja, uključujući imanje Graceland

Bivši poslovni partneri Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, podnijeli su tužbu u Los Angelesu tvrdeći da je bivša supruga Elvisa Presleyja ubrzala smrt svoje kćeri Lise Marie kako bi osigurala kontrolu nad Elvisovim nasljedstvom.

'MOĆNI KOMADI' Deseci tisuća dolara za pismo ili bočicu tableta iz 1977. godine: Evo čije stvari idu na aukciju...
Deseci tisuća dolara za pismo ili bočicu tableta iz 1977. godine: Evo čije stvari idu na aukciju...

U tužbi se Priscillu tereti za prijevaru, kršenje ugovora i druge prekršaje. Kruse i Fialko, koji su godinama surađivali s njom na projektima vezanim uz Elvisovu ostavštinu, tvrde da ih je, nakon što su joj pomogli stabilizirati financije krajem 2023., naglo isključila iz suradnje i uskratila im naknadu za film 'Priscilla'.

- Elvis Presley je 'kralj rock n' rolla'. Okrivljena Priscilla Presley oduvijek je željela biti 'kraljica. Unatoč tome što se predstavljala javnom osobom koja je samo željela 'zaštititi' i 'držati svoju obitelj na okupu', Priscilla je u konačnici željela jedno, moć, bez obzira na cijenu - stoji u tužbi, piše NBC.

Lisa Marie Presley, Elvis Presley, Priscilla Presley
Foto: Perry Aycock

Odvjetnik Priscille Presley, Marty Singer, osporio je optužbe u izjavi na dvije stranice u četvrtak.

- Ovo je bez sumnje jedna od najsramotnijih, najsmješnijih, najprljavijih i najbezvrijednijih tužbi koje sam vidio u svojoj praksi - rekao je Singer u izjavi.

KULTNI FESTIVAL VIDEO Obožavatelji 5 dana slave Elvisov rođendan na veselom festivalu u Australiji
VIDEO Obožavatelji 5 dana slave Elvisov rođendan na veselom festivalu u Australiji

Ranije te godine, kći Priscille Presley, Lisa Marie, umrla je u dobi od 54 godine. Lisa Marie je bila bolesna, žalila se na bolove u trbuhu 1. prosinca 2022. Nakon što je prevezena u bolnicu West Hills u južnoj Kaliforniji, unatoč medicinskim intervencijama, proglašena je mrtvom.

- Priscilla je odjurila u bolnicu West Hills i prekinula liječenje svoje kćeri u roku od nekoliko sati nakon što je Lisa primljena - navodi se u tužbi.

Lisa Marie Presley Suffers Cardiac Arrest
Foto: OConnor/AFF-USA.com

- Priscilla je znala da je Lisina smrt smanjuje prijetnju da se Priscilla ukloni s mjesta jedinog povjerenika Lisinog životnog osiguranja, a Priscilla je u konačnici htjela kontrolirati Promenade Trust (dogovor koji je osnovala Lisa Marie Presley kako bi upravljala svojim udjelima u imanju svog oca Elvisa Presleyja, uključujući i imanje Graceland). U svojoj kući tjedan dana nakon toga (prije Lisinog sprovoda), Priscilla je uzviknula: 'Ja sam kraljica, ja sam zadužena za Graceland.' Kruse i Fialko bili su slomljeni zbog uznemirujućeg ponašanja - piše u tužbi.

Photocall for the television series "Agent Elvis" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Singer, odvjetnik Priscille Presley, rekao je da unuka njegove klijentice Riley Keough 'stoji na strani svoje bake' i da je 'jednako zgrožena ovim posljednjim, zlonamjernim pokušajem Brigitte Kruse da uništi njezin život'. Elvis i Priscilla Presley bili su u braku šest godina, a razveli su se 1973., četiri godine prije Elvisove smrti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nekad reality zvijezda, a danas daleko od reflektora. Ovako sada živi Ivana Paris...
ŽIVOT JOJ SE PROMIJENIO

FOTO Nekad reality zvijezda, a danas daleko od reflektora. Ovako sada živi Ivana Paris...

Mogu reći da sam zadovoljna i ispunjena, rekla je Ivana Paris, bivša Miss Universe, za Net.hr. Nedavno je prekinula dugogodišnju vezu, pronašla stalni posao u rent-a-caru i posvetila se stvarima koje je vesele
Iva Todorić uskočila u badić koji sja poput dijamanta: Cijena bi vas mogla itekako iznenaditi...
ČARI LJETA

Iva Todorić uskočila u badić koji sja poput dijamanta: Cijena bi vas mogla itekako iznenaditi...

Iva na društvenim mrežama redovito objavljuje fotke sa mora, ne skrivajući pritom figuru u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu
Minea prelazi na televiziju čijeg je vlasnika nedavno u Zagrebu pretukao Cecin menadžer?
KONTROVERZNI SAŠA MIRKOVIĆ

Minea prelazi na televiziju čijeg je vlasnika nedavno u Zagrebu pretukao Cecin menadžer?

Renata Končić Minea nakon 11 godina odlazi iz IN Magazina, a Saša Mirković, vlasnik Hype TV-a, najavio je da će raditi za njegovu televiziju. Mirković je u svibnju bio u središtu medijske pažnje zbog fizičkog sukoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025