Priscillu Presley optužili su da je zbog novca isključila aparate kćeri: 'Vikala je da je kraljica'

Bivši poslovni partneri Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, podnijeli su tužbu u Los Angelesu tvrdeći da je bivša supruga Elvisa Presleyja ubrzala smrt svoje kćeri Lise Marie kako bi osigurala kontrolu nad Elvisovim nasljedstvom.

U tužbi se Priscillu tereti za prijevaru, kršenje ugovora i druge prekršaje. Kruse i Fialko, koji su godinama surađivali s njom na projektima vezanim uz Elvisovu ostavštinu, tvrde da ih je, nakon što su joj pomogli stabilizirati financije krajem 2023., naglo isključila iz suradnje i uskratila im naknadu za film 'Priscilla'.

- Elvis Presley je 'kralj rock n' rolla'. Okrivljena Priscilla Presley oduvijek je željela biti 'kraljica. Unatoč tome što se predstavljala javnom osobom koja je samo željela 'zaštititi' i 'držati svoju obitelj na okupu', Priscilla je u konačnici željela jedno, moć, bez obzira na cijenu - stoji u tužbi, piše NBC.

Foto: Perry Aycock

Odvjetnik Priscille Presley, Marty Singer, osporio je optužbe u izjavi na dvije stranice u četvrtak.

- Ovo je bez sumnje jedna od najsramotnijih, najsmješnijih, najprljavijih i najbezvrijednijih tužbi koje sam vidio u svojoj praksi - rekao je Singer u izjavi.

Ranije te godine, kći Priscille Presley, Lisa Marie, umrla je u dobi od 54 godine. Lisa Marie je bila bolesna, žalila se na bolove u trbuhu 1. prosinca 2022. Nakon što je prevezena u bolnicu West Hills u južnoj Kaliforniji, unatoč medicinskim intervencijama, proglašena je mrtvom.

- Priscilla je odjurila u bolnicu West Hills i prekinula liječenje svoje kćeri u roku od nekoliko sati nakon što je Lisa primljena - navodi se u tužbi.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

- Priscilla je znala da je Lisina smrt smanjuje prijetnju da se Priscilla ukloni s mjesta jedinog povjerenika Lisinog životnog osiguranja, a Priscilla je u konačnici htjela kontrolirati Promenade Trust (dogovor koji je osnovala Lisa Marie Presley kako bi upravljala svojim udjelima u imanju svog oca Elvisa Presleyja, uključujući i imanje Graceland). U svojoj kući tjedan dana nakon toga (prije Lisinog sprovoda), Priscilla je uzviknula: 'Ja sam kraljica, ja sam zadužena za Graceland.' Kruse i Fialko bili su slomljeni zbog uznemirujućeg ponašanja - piše u tužbi.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Singer, odvjetnik Priscille Presley, rekao je da unuka njegove klijentice Riley Keough 'stoji na strani svoje bake' i da je 'jednako zgrožena ovim posljednjim, zlonamjernim pokušajem Brigitte Kruse da uništi njezin život'. Elvis i Priscilla Presley bili su u braku šest godina, a razveli su se 1973., četiri godine prije Elvisove smrti.