Priveli Desingericu u Crnoj Gori

Kontroverzni srpski izvođač Dragomir Despić Desingerica priveden je u Crnoj Gori zbog kršenja Zakona o strancima, prenosi Blic. Uz njega su privedena još dva čovjeka. Kako se navodi u priopćenju policije, 'u noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru bilo je 11 maloljetnika koji su konzumirali alkohol, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnoj osobi i odgovornim osobama novčane kazne u iznosu od 11.200 eura'.

Policija je tijekom noći s petka na subotu između 2 i 3 ujutro došla u kontrolu u noćni klub te su, kako navode, radi utvrđivanja identiteta, u Odjel sigurnosti Bar dovedene tri osobe, Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M.J. (24) i S.Lj. (33), državljani Srbije.

- Navedene osobe su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionirana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 eura, zbog kretanja i boravka na teritoriju Crne Gore bez osobnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima. U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloljetnih osoba, dok je jedna osoba zatečena da radi bez dozvole. U odnosu na maloljetnike, protiv pravne osobe i odgovorne fizičke osobe u pravnoj osobi će biti pokrenuti prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja konzumacije alkoholnih pića osobama koje nisu navršile 18 godina - navodi se u priopćenju.

Foto: antonio ahel

Dodaje se i kako je inspekcija utvrdila veći broj nepravilnosti u radu tog noćnog kluba, zbog čega su izrečene kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

Građani Crne Gore ranije su se pobunili zbog nastupa kontroverznog Desingerice u njihovoj državi te su pokrenuli i peticiju kojom su tražili da mu se zabrani ulazak i nastupi u Crnoj Gori. Razlog za to bio je njegov nastup u Budvi, na kojem je mašinicom šišao kosu maloljetnika koji su bili u prvom redu publike.