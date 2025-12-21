Obavijesti

KONTROVERZNI REPER

Desingerici su zabranili nastup u Ljubuškom, u krcatom klubu u Našicama brijao mladiću glavu

Desingerici su zabranili nastup u Ljubuškom, u krcatom klubu u Našicama brijao mladiću glavu
Prije par dana su mediji izvijestili kako je policija zabranila Desingerici da nastupa u jednom klubu u Ljubuškom. On je to demantirao i rekao da je koncert 'pomaknut'. U Našicama je, u krcatom klubu, opet šokirao...

Kontroverzni srpski izvođač Desingerica, pravog imena Dragomir Despić, nastupio je u petak u jednom klubu u Našicama. Na snimkama s društvenih mreža vidi se prepun klub, najviše mlađe publike, a jedan trenutak s koncerta je podijelio mišljenja. Naime, usred pjesme krenuo je brijati glavu jednom mladiću. 

Uoči samog nastupa u Našicama, portal hercegovina.info izvijestila je kako je Desingerici zabranjen nastup u jednom ugostiteljskom objektu u Ljubuškom, a koji je trebao biti u subotu. 

Kako su izvijestili, koncert je zabranio MUP Zapadnohercegovačke županije. Odluka je donesena uoči nastupa, a organizatorima je rečeno da koncert neće biti moguće održati u planiranom terminu na navedenoj lokaciji. 

Dnevni avaz je izvijestio kako navodno zahtjev za održavanje koncerta nije bio u skladu s važećim zakonskim propisima. Tada se oglasio i sam reper koji je demantirao te navode. 

- Nastup je pomaknut za utorak i ništa nije otkazano. Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomiješaju datumi i jedan nastup se mora pomaknuti. Ništa strašno i ništa što se inače ne događa kada si pun posla - rekao je Despić. 

Na društvenim mrežama objekta u kojem se treba održati njegov koncerta za sada nema najave za nastup u utorak. 

