Odluka je donesena uoči nastupa, a organizatorima je rečeno da koncert neće biti moguće održati u planiranom terminu na navedenoj lokaciji
ZABRANA MUP-A
Kontroverznom Desingerici su zabranili koncert u Ljubuškom
Čitanje članka: < 1 min
MUP Zapadnohercegovače županije zabranio je koncert srbijanskog repera Dragomira Despića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Desingerica, javlja hercegovina.info.
Koncert se trebao održati 20. prosinca u ugostiteljskom objektu Time bar u Ljubuškom.
Odluka je donesena uoči nastupa, a organizatorima je rečeno da koncert neće biti moguće održati u planiranom terminu na navedenoj lokaciji. Detalji za sada nisu poznati.
Desingerica je u regiji poznat kao izvođač čiji nastupi često izazivaju brojne rasprave. Tijekom svojih koncerata nerijetko izvodi neuobičajene i provokativne performanse, zbog čega su sami nastupi više bili predmet kritika.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku