Kontroverznom Desingerici su zabranili koncert u Ljubuškom

MUP Zapadnohercegovače županije zabranio je koncert srbijanskog repera Dragomira Despića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Desingerica, javlja hercegovina.info.

Koncert se trebao održati 20. prosinca u ugostiteljskom objektu Time bar u Ljubuškom.

Odluka je donesena uoči nastupa, a organizatorima je rečeno da koncert neće biti moguće održati u planiranom terminu na navedenoj lokaciji. Detalji za sada nisu poznati.

Desingerica je u regiji poznat kao izvođač čiji nastupi često izazivaju brojne rasprave. Tijekom svojih koncerata nerijetko izvodi neuobičajene i provokativne performanse, zbog čega su sami nastupi više bili predmet kritika.