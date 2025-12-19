Obavijesti

ZABRANA MUP-A

Kontroverznom Desingerici su zabranili koncert u Ljubuškom

Piše Luka Safundžić,
Kontroverznom Desingerici su zabranili koncert u Ljubuškom
Foto: Antonio Ahel

Odluka je donesena uoči nastupa, a organizatorima je rečeno da koncert neće biti moguće održati u planiranom terminu na navedenoj lokaciji

MUP Zapadnohercegovače županije zabranio je koncert srbijanskog repera Dragomira Despića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Desingerica, javlja hercegovina.info.

Koncert se trebao održati 20. prosinca u ugostiteljskom objektu Time bar u Ljubuškom.

MNOGI GA OSUDILI Desingerica šokirao priznanjem: 'Nisam htio curicu! Imao sam i neke metode da dobijem sina'
Desingerica šokirao priznanjem: 'Nisam htio curicu! Imao sam i neke metode da dobijem sina'

Odluka je donesena uoči nastupa, a organizatorima je rečeno da koncert neće biti moguće održati u planiranom terminu na navedenoj lokaciji. Detalji za sada nisu poznati. 

Desingerica je u regiji poznat kao izvođač čiji nastupi često izazivaju brojne rasprave. Tijekom svojih koncerata nerijetko izvodi neuobičajene i provokativne performanse, zbog čega su sami nastupi više bili predmet kritika. 

