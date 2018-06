Priznao da ima sina s bivšom porno glumicom: Bilo me sram

Kanadski reper Drake (31) priznao je da ima izvanbračnog sina Adonisa s bivšom francuskom porno glumicom Sophie Brussaux (28) kojeg je dugo vremena skrivao. Dječak se rodio prošle godine u listopadu, a reper ga je spomenuo u dvije pjesme na novom albumu 'Scorpion', prenosi britanski Mirror.

Stvari su se stišale sve do prije mjesec dana, kad je reper Pusha T (41) izdao pjesmu pod nazivom 'The Story of Adidon' gdje 'repa' o Drakeovom sinu. Reper je pjesmom rekao Drakeu da zaboravi to što je Sophie porno zvijezda i neka joj dopusti da bude dio njegovog svijeta.

'Skrivaš dijete, dopusti mu da se vrati kući' - jedan je od stihova.

- Nisam skrivao dijete od svijeta, samo sam ga štitio od istoga. Važne vijesti iz svog života ne objavljujem 'na sva zvona' na blogovima, a ljude koji su mi bitni osobno ću nazvati i reći im što se događa - 'odrepao' je Kanađanin u pjesmi 'Emotionless'. Također, dijete je spomenuo i u pjesmi 'March 14'.

Nakon što su mu se roditelji rastali kad je imao samo pet godina, Drake je ostao živjeti s majkom Sandi u Torontu, dok se otac Dennis preselio u SAD. Drake je otpjevao da ga je bilo sram priznati majci kako je 'prolazna avantura' rezultirala rođenjem djeteta.

- Sandi mi je govorila kako je dovoljan samo jedan put, tako je i bilo - stihovi su pjesme.

Početkom prošle godine, Drake je bio u Amsterdamu s bivšom porno glumicom. Nakon toga je Sophie, koja je glumila u 'filmovima za odrasle' pod imenom Rosee Divine, govorila da je trudna i da ju je reper tražio da abortira. Međutim, glasnogovornik pjevača je rekao da reper nije otac njezinog djeteta i da bi učinio 'pravu stvar' za dijete ukoliko je njegovo.

Nakon što je dobio rezultate DNK analize, reper je potvrdio očinstvo. Dječaka Adonisa vidio je samo za Božić, otkrio je za britanski Mirror.

Porno glumici je potražnja na internetskim stranicama porasla na 513.760 pretraga na dan, piše TMZ.