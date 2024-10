Prizor koji slama srce: Šaban Šaulić zapjevao na koncertu kćeri Ilde uz pomoć holograma

Pjevačica Ilda Šaulić održala je u četvrtak navečer koncert u beogradskoj MTS dvorani. Iz publike su je slušale kolegice Aleksandra Prijović i Milica Todorović, a jedan trenutak večeri bio je posebno emotivan za sve prisutne.

Na pozornici se pojavio trodimenzionalni hologram njenog oca, Šabana Šaulića, koji je, uz suze u očima, izveo drugu strofu pjesme 'Ne plači dušo'. Ovaj trenutak ispunjen ljubavlju i tugom izazvao je suze ne samo na Ildinom licu, već i među publikom.

Nakon toga, Ilda je otpjevala emotivnu pjesmu 'Suza', a zatim se obratila publici, koja joj je aplaudirala.

- Hvala vam od srca! Svi su me pitali što će mi najviše nedostajati na ovom drugom solističkom koncertu, i naravno, rekla sam da je to izostanak mog oca. No, bar u ovom trenutku, on je ovdje sa mnom i s vama - izjavila je Ilda.

Veliku podršku Ildi je pružila i obitelj, mama Gordana i brat Mihajlo koji je došao sa svojom suprugom te su otkrili da čekaju još jedno dijete. Prošle godine dobili su kćer Manju.

Foto: Antonio Ahel

Šaban Šaulić bio je i ostao 'kralj narodne glazbe', a njegov gubitak nije preboljen ni poslije pet godina. Glazbenik je 2019. godine izgubio život u teškoj prometnoj nesreći u Njemačkoj.

- Kada pjevam, ja sam svoj na svome i tada zaboravljam na sve. Ponekad mi je, čak, i publika nevidljiva. Važno mi je samo kako ću donijeti pjesmu i kroz neku svoju unutrašnju borbu, izraziti emociju. Za mene je pjesma, oduvijek, bila igra. Ja sam se volio igrati dok pjevam. Mnogi pjevači, dok slušaju moje pjesme, kažu: 'Je li je moguće, Šabane, da ti u jednoj pjesmi, tri puta različito pjevaš jedan isti refren?'. A to je zato što ja ne mogu mirovati, uvijek želim napraviti neki pomak, da to bude ljepše - istaknuo je jednom prilikom legendarni Šaulić

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot