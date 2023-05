Prlja viđen prvi put od nevolja koje su ga zadesile: 'Dobro je, provest će cijeli dan u Areni...'

Letovac Zoran Prodanović Prlja (58) viđen je prvi put od problema s glasom koji su ga uhvatili u Liverpoolu nakon prvog nastupa. Nakon što je uzeo vremena za odmor, sada je bolje, te je spreman za generalnu probu uoči velikog finala koje nas čeka u subotu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Prlja je okej, dečki su spremni za probu. Provest će cijeli dan u Areni, prvo imaju generalnu probu, a potom nastup u 20 sati prema lokalnom vremenu - rekli su iz tima našoj reporterki Ivani Prkačin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naši predstavnici na Eurosongu, riječka grupa Let 3 osvojili su srca kako domaćih, tako i stranih gledatelja ovog glazbenog natjecanja, a momci danas imaju prvu generalnu probu u M&S Bank Areni prije sutrašnjeg velikog finala Eurosonga. Prema njihovom rasporedu, danas od 11 sati pa do samog početka finala, liverpulsku Arenu napustit će samo jednom i to tek kada će ići spavati.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Drže nas tamo po cijeli dan. Takav je program svih finalista. Dosta je naporno - požalili su se našoj reporterki Ivani Prkačin.

Kada su za polufinalnu večer imali prvu probu, iz Arene su izašli tek u jedan ujutro, a tad se pripremalo 'samo' 15 zemalja. Sad ih je u finalu 26.

Foto: Corinne Cumming 2023

- Kad uđu u Arenu prvo se moraju naručiti za frizuru i šminku. Šminkere čekaju u svom backstageu. Kad su spremni i kad dođu na red izlaze na pozornicu. Nakon toga se nastup komentira i eventualno mijenjaju stvari koje nisu bile okej - pričaju nam i dodaju da je na probi divna atmosfera.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

