Problemi s haljinama: Indira i Luna imaju dekolte do pupka

Na regionalnu dodjelu glazbenih nagrada MAC u Štark Arenu u Beogradu stigle su, između ostalog, i Indira Levak (46) te Luna Đogani (23). Za ovu priliku odjenule su izazovne kreacije gdje je dekolte u prvom planu.

- Ja osjećam brdo pozitive i veselim se zabavi i spektaklu. Ove godine dodjeljujem nagradu, a sljedeće želim nagradu - kazala je Indira.

Foto: Renato Jukić/24sata

Pobjednica srpskog reality showa 'Zadruga' Luna, nakon što je operirala grudi novcem koji je osvojila, redovito ih stavlja u prvi plan. Za MAC je odabrala dugu ružičastu haljinu, a dok je šetala crvenim tepihom cijelo vrijeme ju je namještala kako ne bi fotoreporterima pokazala 'previše'.

Foto: Renato Jukić/24sata

Tepihom su prošetale i mlade youtuberice Ruža Rupić (18) i Lea Stanković (19), kao i pjevačice Lepa Brena (59), Nataša Bekvalac (39), voditelj Tarik Filipović (47).

Foto: Renato Jukić/24sata

Očekuju se nastupi Lepe Brene, Jelene Rozge, Senide, Bube i Jale, Nine Badrić, Kaliopi, Tončija Huljića, Nevene Božović, S.A.R.S.-a, Balkanopolisa, Magnifica, sastava Who See, Sare Jo, Olivera Mandića, Aleksandre Radović, i specijalnog zajedničkog nastupa 11 rap i pop glazbenika s glumcem Viktorom Savićem.

Prošle godine je MAC odjeknuo u cijeloj regiji, a organizatori su se nekoliko mjeseci pripremali za događaj.