Problemi s kartama za Merlina u Areni? 'Prošla uplata, ulaznica nema!' Oglasio se i Adriaticket

Pjevač Dino Merlin (60) rekordno je rasprodao tri koncerta u Areni Zagreb u svega nekoliko sati. Ipak, mnogi su karte platili, a nisu ih dobili.

Karte su u prodaji preko Adriaticket sustava, a nezadovoljni obožavatelji Merlina u komentarima su iznijeli svoje nezadovoljstvo sustavom za prodaju ulaznica.

Merlinovi obožavatelji ljuti

'Kupila sam karte 13.07.i prošla je uplata, a karata nigdje..., a oni su mi se taman danas javili...Iako sam im poslala potvrdu transakcije, tvrde da su 2 transakcije odbijene...mislim da bi trebali prijaviti ovakvo poslovanje...trošiti vrijeme na prepucavanje s njima koji su u potpunosti nedostupni je sramotno!', piše u jednom komentaru.

'Kada ce stići ulaznice kupljene prije 10 dana? Naravno, uredno naplaćeno!', 'Svima uzeli novce jer znaju da im nitko neće ništa za tu cifru, a nama se sigurno neće dati dizat privatne tužbe...uzeli milijune i sad prohujalo sa vihorom', bili su još neki od komentara kupaca koji su karte platili, ali ih nisu dobili.

Neki su se žalili i da su im novce za karte naplatili dva puta, a za povrat se ne javljaju.

'Adriaticket, preko kojih se prodaju karte, su lopine. Dva puta su mi naplatili karte. Sreća da sam mogla osporiti transakciju preko moje kartice, jer iz Adriaticketa ne odgovaraju na upit. Sramota!', 'Meni poslali karte, ali naplatili dva puta...Normalno na mail se ne javljaju već par dana', samo su neki od komentara nezadovoljnih kupaca.

Oglasili se iz Adriaticketa

Iz Adriaticketa rekli su da je interes za koncertom bio ogroman te da je prodano više od 50 tisuća ulaznica zbog čega je sustav povremeno padao.

- Pri 50 tisuća ulaznica, prodanih u realno rečeno dvadesetak sati, došlo je naravno do malog dijela narudžbi koje su pucanjem veze nakon naplate ostale nerealizirane - rekli su.

Trudimo se svakog ponaosob kontaktirati i ponuditi mu zamjensko rješenje umjesto povrata sredstava. Za stotinjak ljudi napravili smo i povrat sredstava što kupcima i najteže pada jer im nismo uspjeli dati ono što su željeli - nadodali su.

Iz Adriaticketa rekli su i da će do kraja tjedna riješiti sve povrate onima kojima nisu mogli ponuditi zamjenske ulaznice.

Merlinov menadžment: 'To nije moguće'

O svemu nam se oglasio i PR pjevača.

- To nije moguće. Adriaticket izdaje karte kao i Eventim, pošalje ih na mail, tamo se nalazi bar kod i ljudi to mogu isprintati. Ako je prošla transakcija, to je nemoguće - rekli su nam.