Problemi sa zdravljem: Bruce Springsteen odgodio je turneju. 'Hvala vam na razumijevanju'

Veteran rock scene Bruce Springsteen rekao je u srijedu da na neodređeno vrijeme odgađa osam nastupa u sklopu ovomjesečne turneje sa svojim E Street Bandom zbog problema sa zdravljem.

Sedamdesettrogodišnji Springsteen liječi se od čira na želucu. On će naknadno održati otkazane nastupe, počevši od koncerta zakazanog za četvrtak u JMA Wireless Dome u Syracuseu u New Yorku te neodržanog nastupa u Philadelphiji prije nekoliko tjedana.

- Naknadno ćemo održati te koncerte, a zatim i još neke - rekao je kantautor obožavateljima u poruci koju je objavio na svojem računu na platformi društvenih medija X, prije poznatoj kao Twitter.

- Hvala vam na razumijevanju i podršci - rekao je za kraj.

Vlasnicima ulaznica za odgođene koncerte rečeno je da će dobiti informacije o pomaknutim terminima.

Odgođeni su nastupi zakazani za 9. rujna u Baltimoreu, 12. i 14. rujna u Pittsburghu, 16. rujna u Uncasvilleu u Connecticutu, i 19. rujna u Albanyju u New Yorku.

Organizatori Springsteenove sjevernoameričke turneje, koja je počela prošli mjesec i trebala trajati do sredine prosinca, rekli su da se Grammyjem nagrađena glazbena zvijezda 'liječi od simptoma peptičkog ulkusa, a odluka je njegovih liječnika da treba odgoditi ostatak svojih rujanskih nastupa'.

Peptički ulkus ili čir na želucu ranica je nastala na sluznici želuca i gornjem dijelu tankog crijeva, a najčešći simptom je bol u želucu, prema klinici Mayo.

Springsteen, rodom iz New Jerseyja koji je stekao nadimak 'The Boss' u ranim godinama svoje karijere u 1970-ima, uvršten je u Rock and Roll Kuću slavnih 1999., a 2022. objavio je svoj 21. studijski album 'Only the Strong Survive', zbirku obrada klasika R&B i soul glazbe.