Probudili nostalgiju: Gooniesi su se okupili nakon 35 godina

Svijet je i dalje 'zarobljen' u kućama, a neki su se u višku slobodnog vremena zavalili u krevet i gledaju filmove. Vjerojatno se mnogi sjećaju jednog od omiljenih filmova, 'The Goonies', koji je sada već star 35 godina, a kako bi ekipa to proslavila, sada su se ponovno okupili.

Foto: Youtube/Screenshot

No, okupili su se na način kako većina tijekom izolacije radi - putem videopoziva. Glumac Josh Gad (39) okupio je ekipu u kojoj se pobudila nostalgija i započeli su razgovor. Navodno će biti pokretač nove serije 'Reunited Apart', iako još nije sigurno hoće li to raditi ponovno ili je ovo jednokratan posao jer je veliki obožavatelj filma.

POGLEDAJTE VIDEO:

U osnovni, povezali su se svi oni koji su još uvijek živi: Sean Astin (49), Josh Brolin (52), Corey Feldman (48), Joe Pantoliano (68), Robert Davi (68) i redatelj Richard Doner (90).

Foto: Youtube/Screenshot

Video su snimili u korist The Center for Disaster Philanthropy. Scenarist Chris Columbus (61) našalio se kako postava bolje glumi na ovom okupljanju nego u filmu, a ostatak ekipe rado se pridružio u prepričavanju zgoda sa snimanja filma. U jednom trenutku upitali su producenta Stevena Spielberga (73) hoće li snimiti nastavak s originalnom postavom filma.

- Svakih nekoliko godina dođemo na ideju, ali onda ubrzo shvatimo kako ona ne drži vodu - priznao je Spielberg.

Foto: Youtube/Screenshot



'The Goonies' je pustolovni film koji govori o grupi djece koja je odlučila pronaći davno izgubljeno gusarsko blago, nakon što su otkrili staru gusarsku kartu. Na putu do cilja, bore se s Fratellima, zločinačkom obitelji koja također traži blago.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: FILM