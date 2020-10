'Pročitao' Meghan: Gutala slinu i gledala u pod, ego joj divlja...

Meghan su na summitu rekli kako ona nije jedina moćna žena. Iako je do tog trenutka imala smiješak na licu, brzo joj se 'pogoršalo' raspoloženje. Počela je popravljati kosu i meškoljiti se na kauču

<p>Vojvotkinja od Sussexa, <strong>Meghan Markle </strong>(39) nije se pokazala u najboljem svjetlu tijekom virtualnog summita magazina Fortune, tvrdi stručnjak za govor tijela. On je svoje viđenje njezina nastupa detaljno objasnio u videu. Pokušala je prikriti ono što zaista misli, ali ju je odalo tijelo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan se javila iz svog doma </strong></p><p>Istaknuo je kako je loše reagirala u situaciji kad su joj rekli da nije jedina moćna žena. Javila se putem videopoziva iz svog doma u kojem živi sa suprugom, princom <strong>Harryjem</strong> (36) i sinom<strong> Archiejem</strong> (1). </p><p>Govorila je o tome kako ona inače ne obraća pažnju na laskanja i kritike, a napala je medije da namjerno izvrću njezine riječi kako bi zvučale kontroverznije. </p><p>Stručnjak za govor tijela Bruce Durham u razgovoru za britanske medije konstatirao je da Meghan nije bila potpuno iskrena tijekom summita. Prema njegovu mišljenju, kad je jedna od urednica Fortunea, Ellen McGirt, konstatirala da Meghan 'nije jedina moćna žena', Meghan je pokazala jasne znakove neugode. Odmah je počela namještati kosu, pokušavala se namjestiti na način da izgleda snažno, gutala je slinu i slično. </p><p>- Ona to ne shvaća onako kako je rečeno, ona to shvaća kao prijetnju. Do tog trena ju je sugovornica hvalila - rekao je Durham i nastavio: </p><p>- Pogledajte joj vrat, kako se stišće, to je životinjska reakcija. Ne sviđa joj se što je čula da nije jedina moćna.</p><p>Istaknuo je i da je više puta izgovorila riječ autentično, nastojeći naglasiti svoju autentičnost. Iako je tvrdila da ju boli briga što mediji pišu o njoj, Durham ističe da govor njenog tijela ukazuje da to nije istina. Osim što joj se usne tresu, konstantno je pogledavala dolje.</p>