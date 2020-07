'Procurile' su fotke razuzdanih partyja s jahte multimilijunaša: Golišave cure i alkohol u bazenu

'Hrvatska je za nas raj na zemlji', raspisale su se golišave djevojke po društvenim mrežama. Američki model Madison Jewel Marquez pozirala je u minijaturnom kupaćem kostimu kojeg nose sve cure milijunaša

<p>Split, Brač, Hvar, Palmižana, Pakleni otoci, Nacionalni park Krka... neke su od lokacija koje je zadnjih dana posjetio američki milijunaš i 'kralj Instagrama' <strong>Dan Bilzerian </strong>(39) sa svojim društvom. Iako se većinom trudi da previše toga ne 'procuri' u javnost, čini se kako modeli, plesačice i njegove kolege s luksuzne jahte ne mogu odoljeti objavljivanju fotografija. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dan Bilzerian u Hrvatskoj</strong></p><p>S njim Jadranom plovi i filmski producent i igrač pokera <strong>Bill Perkins</strong> (51). Na jahti promovira svoju knjigu 'Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life' koja izlazi 28. srpnja. </p><p>S njima se u bazenu 'brčka' i glumica i plesačica <strong>Lara Sebastian</strong> (31) koja se pohvalila kako je plesala za Jennifer Lopez, Johna Legenda, Jona Bon Jovija i mnoge druge zvijezde.</p><p>Iako Bilzerian u Hrvatskoj troši na tisuće kuna, njegova tvrtka 'Ignite International Brands Ltd.', kako piše Forbes, propada i gubi milijune dolara. Prema godišnjem financijskom izvješću prošle godine izgubio je 50 milijuna dolara (više od 333 milijuna kuna).</p><p>Veselo društvo to ne sprječava da ispija najskuplja pića 'u potocima' kraj bazena i časti se morskim delicijama, većinom na Danov račun. </p><p>- Hrvatska je za nas raj na zemlji. Svakako vam preporučujemo odmor ovdje - raspisale su se golišave djevojke po društvenim mrežama. Američki model <strong>Madison Jewel Marquez </strong>pozirala je u minijaturnom kupaćem kostimu kojeg nose sve cure milijunaša. </p><p>Društvo nemilice troši na alkoholna pića, a posluga im svako malo donosi nove 'doze' kraj bazena na jahti. </p><p>Za razuzdane večernje partyje, veselo društvo ima i DJ-a na jahti...</p><p>Bilzerian je inače i kockar, a na njegovom stilu života zavide mu mnogi. No, slažu se kako ipak sve u čemu uživa ne može financirati pokerom te kako se cijelo vrijeme u biti hvali bogatstvom svojeg oca <strong>Paula</strong> koji je nekada bio jedna od najvećih 'faca' na Wall Streetu.</p><p> </p>