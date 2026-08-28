Procurio popis pjesama koje će Thompson izvesti na koncertu u Vukovaru? Evo što će pjevati

Marko Perković Thompson u subotu, 29. kolovoza nastupa u Vukovaru, a portal Press032.com objavio je i neslužbenu setlistu koncerta. Tvrde kako će koncert početi pjesmom 'Ustani iz sjene', a završiti s 'Dan dolazi'.

Ovo je popis koji su objavili:

1. Ustani iz sjene

2. Ravnoteža

3. Dobrodošli

4. Bog i Hrvati

5. Dolazak Hrvata

6. Duh ratnika

7. Kletva kralja Zvonimira

8. E, moj narode

9. Početak

10. Nepročitano pismo

11. Devedeset neke

12. Tamo gdje su moji korijeni

13. Prijatelji

14. Moj dida i ja

15. Samo je ljubav tajna dvaju svjetova

16. Gospin dom

17. Put u raj

18. Neću izdat ja

19. Bijeli križ

20. Ljutu travu na ljutu ranu

21. Ka bez duše

22. Sine moj

23. Kralj Tomislav

24. Mali dio svemira

25. Ako ne znaš što je bilo

26. Bojna Čavoglave

27. Anica, kninska kraljica

28. Oluja

29. Lijepa li si

30. Geni kameni

31. Zagora

32. Pukni puško

33. Diva Grabovčeva

34. Dan dolazi

Inače, Marko Perković Thompson nedavno je podijelio detalje vezane uz koncert koji će se 29. kolovoza održati u Vukovaru. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi kako napreduje postavljanje pozornice i ostale pripreme za koncert.

- Dragi prijatelji, intenzivno se radi na pripremama za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru! Ova večer zajedništva, domoljublja i solidarnosti ima i humanitarni cilj, potporu završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika - poručio je.