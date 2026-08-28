Marko Perković Thompson priprema se za veliki koncert u Vukovaru koji će se održati u subotu, 29. kolovoza. Objavljen je neslužbeni popis pjesama
Procurio popis pjesama koje će Thompson izvesti na koncertu u Vukovaru? Evo što će pjevati
Marko Perković Thompson u subotu, 29. kolovoza nastupa u Vukovaru, a portal Press032.com objavio je i neslužbenu setlistu koncerta. Tvrde kako će koncert početi pjesmom 'Ustani iz sjene', a završiti s 'Dan dolazi'.
Ovo je popis koji su objavili:
1. Ustani iz sjene
2. Ravnoteža
3. Dobrodošli
4. Bog i Hrvati
5. Dolazak Hrvata
6. Duh ratnika
7. Kletva kralja Zvonimira
8. E, moj narode
9. Početak
10. Nepročitano pismo
11. Devedeset neke
12. Tamo gdje su moji korijeni
13. Prijatelji
14. Moj dida i ja
15. Samo je ljubav tajna dvaju svjetova
16. Gospin dom
17. Put u raj
18. Neću izdat ja
19. Bijeli križ
20. Ljutu travu na ljutu ranu
21. Ka bez duše
22. Sine moj
23. Kralj Tomislav
24. Mali dio svemira
25. Ako ne znaš što je bilo
26. Bojna Čavoglave
27. Anica, kninska kraljica
28. Oluja
29. Lijepa li si
30. Geni kameni
31. Zagora
32. Pukni puško
33. Diva Grabovčeva
34. Dan dolazi
Inače, Marko Perković Thompson nedavno je podijelio detalje vezane uz koncert koji će se 29. kolovoza održati u Vukovaru. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi kako napreduje postavljanje pozornice i ostale pripreme za koncert.
- Dragi prijatelji, intenzivno se radi na pripremama za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru! Ova večer zajedništva, domoljublja i solidarnosti ima i humanitarni cilj, potporu završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika - poručio je.
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