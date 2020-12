Etabliranim producentima, Fyffeu i Larryju Caveu te mladoj\u00a0pjeva\u010dici svidio se Zagreb.

Producent Jay-Z-ja, 50 Centa i Snoop Dogga snimao u Zagrebu

Etabliranim američkim glazbenicima i mladoj pjevačici svidio se Zagreb te tvrde da će se uskoro vratiti. Pandemija korona virusa nije im dozvolila odlazak na snimanje u SAD, no snašli su se u zagrebačkom studiju

<p>Često naši glazbenici kako bi dobili najbolji mogući rezultat snimaju vani, šalju pjesme inozemnim, renomiranim producentima na Zapad, no ponekad se spletom okolnosti priča i okrene. Upravo se to dogodilo poznatom i uspješnom producentskom dvojcu Tybu Productions. Alfa i omega projekta, <strong>Ty Fyffe</strong>, slavni je glazbeni producent iz njujorškog Queensa, koji je surađivao s imenima kao što su <strong>Jay-Z, Snoop Dogg, Nas, 50 Cent, Busta Rhymes</strong>... S kremom američkog rapa. Što ga je dovelo kod nas?</p><p>- Iskreno, do suradnje je došlo vrlo spontano. S obzirom na to da je u jeku pandemija korona virusa i da nisu mogli otputovati iz Europe u SAD, njihov tim je odabrao Zagreb kao mjesto realizacije novog međunarodnog projekta na kojem rade. Primili smo telefonski upit iz New Yorka, nakon čega je uslijedilo nekoliko dana dogovora. Stigli su u Zagreb i bacili smo se na posao. Stvorili smo jedan mali dio glazbene povijesti, usudio bih se reći - govori nam <strong>Tomo Bačurin Lima</strong>.</p><p>U njegovu su studiju multi-platinum glazbeni producent Ty Fyffe i njegova ekipa snimali gitare i vokale za njemačku pjevačicu <strong>LIAN</strong>.</p><p>- Za nju će se tek čuti, odlična je. Snimanje je potrajalo nepunih tjedan dana. Već nakon prvog dana suradnje bilo nam je jasno da radimo na velikom projektu. Tim je odličan, a glazba koju smo radili je zaista sjajna. Ty nam je u pauzi rekao da nije dvojio kad je čuo za naš Longplay studio i vidio opremu kojom raspolažemo. Rekao je ‘ovi dečki se ne šale’ - kaže Bačurin.</p><p>Etabliranim producentima, Fyffeu i <strong>Larryju Caveu</strong> te mladoj pjevačici svidio se Zagreb.</p><p>- Oduševljeni su našom hranom i našim domaćim pićima, štoviše, čak su nas zamolili da im i spakiramo ponešto za doma. Nismo ih stigli odvesti do naše obale pa smo morali obećati da ćemo to prvo napraviti kad se za koji mjesec vrate - pojašnjava.</p><p>U Longplay studiju kod Bačurina i <strong>Darija Mihića</strong>, smještenom u novozagrebačkom naselju Hrašće, snimala su brojna domaća imena, poput Vuce, Dražena Zečića, Nine Kraljić, a sad i daleki gosti s vrha glazbenih ljestvica.</p><p>- Ova suradnja je svakako specifična na svoj način, no nisu ovakve stvari više ni toliko neuobičajene u glazbenom svijetu. Živimo u vremenu kada je apsolutno svaka suradnja moguća, zahvaljujući internetu i svim mogućnostima koje danas postoje. Mi i inače radimo s ljudima iz Amerike, Engleske, cijele Europe... Upravo smo završili produkciju i mix za novi hrvatski pop duo u suradnji s jednim reperom iz Brooklyna - zaključuje Bačurin i najavljuje nove ambiciozne projekte.</p><p> </p>