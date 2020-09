Producent Superpara: Uvijek je medicinsko osoblje na snimanju

Vanja Meandžija otkrio je kako odabiru parove za show, što je ključni uspjeh za pobjedu, koliko dugo su snimali jednu sezonu, tko pomaže osmišljavati zadatke...

<p>Ususret novoj sezoni 'Superpara', producent emisije <strong>Vanja Meandžija</strong> otkrio je brojne zanimljivosti sa snimanja, kako je raditi s <strong>Enisom Bešlagićem </strong>(45), klade li se bolje žene ili muškarci te zašto je ovaj show vrlo poučan...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić i Goran Jurenec natjecali se u 'Superparu'</strong></p><p><strong>Najvažnija karakteristika uspješnog producenta je:</strong></p><p>Smatram da se uspješni producenti okružuju uspješnim ljudima i na taj način dolaze do uspješnih proizvoda. Dakle, ljudske vještine i malo kreativnog razmišljanja i već ste na dobrom putu. Naravno, bilo bi poželjno da su i zabavni jer ipak sam producent zabavnog programa.</p><p><strong>Koji vam je najteži, a koji najdraži projekt na kojem ste dosad radili?</strong></p><p>Uvijek je najteži onaj projekt koji upravo produciraš jer nije lak put do finalnog proizvoda koji ljudi vide na TV-u. A najdraži je projekt onaj koji si uspješno završio. No da ne filozofiram, nijedan projekt nije lak, ali zahvaljujući dobro postavljenoj ekipi sve prođe kroz dobru zafrkanciju i opuštenu atmosferu.</p><p><strong>Kako izgleda jedan dan na snimanju 'Superpara'?</strong></p><p>'Superpar' je vrlo zanimljivo raditi. Svi jako volimo taj projekt jer je svaki dan drugačiji. Uvijek nas zanima kako će kandidati prihvatiti određeni zadatak i što će se dogoditi. Jako je zanimljivo i surađivati s Enisom jer je i on pun kreativnih i dobrih ideja i rješenja tako da s njim uvijek morate biti fleksibilni i otvoreni za razne izazove. U svakom slučaju, nije dosadno…</p><p><strong>Publiku uvijek oduševljava izvrsna glazba u emisiji - tko je glavni DJ za emisiju?</strong></p><p>Svi koji na njoj rade!</p><p><strong>Prema kojem kriteriju birate parove? Kako ih „nagovorite“ na sudjelovanje u emisiji?</strong></p><p>Problem nije nagovoriti parove, problem ih je odabrati. Imamo jako velik odziv ljudi koji žele sudjelovati u emisiji, ali skupiti zanimljivu ekipu koja će međusobno i kliknuti ili ne kliknuti, e to je već 'muka'.</p><p><strong>Jeste li ikad prespavali u kampici kako biste doživjeli to za natjecatelje nezaboravno iskustvo?</strong></p><p>Da spavao... Birao namještaj, mjerio koliko je neudobno visokoj osobi ležati ondje, koliko se puta možete udariti glavom kad ustajete iz kreveta, kakva je izolacija, ugođaj...</p><p><strong>Što je najvažnije za pobjedu u 'Superparu'?</strong></p><p>Poznavanje partera. Doslovce. Na taj način možete se izvući iz svega. Kao i u životu!</p><p><strong>A što možemo očekivati u drugoj sezoni 'Superpara'?</strong></p><p>Toplo se nadam - dobroj zabavi. Jer to nam je jedini cilj u proizvodnji ovog formata. U prvoj sezoni smo izgleda uspjeli, u ovoj smo to usavršili, ali prosudite sami.</p><p><strong>Koliko ste dana snimali?</strong></p><p>Dvadeset jedan dan. Nema kod nas muljaže. Koliko epizoda, toliko dana snimanja.</p><p><strong>Koliko je igara u emisiji?</strong></p><p>Postoje 22 igre u 21 epizodi. Nema čega nema; od igara s hranom koju ne vole baš svi do uzbudljivih, strašnih, ali i toliko apsurdnih da jednostavno ne možete prestati gledati. Ove smo sezone pazili da gotovo svaka igra ima neke veze s muško-ženskim odnosima i vjerujem da smo to uspjeli. Neke su zadatke izmislili naši kolege i svi u ekipi vjerujemo kako je to iz osobnog iskustva. Ne moram ni napominjati da na visokorizičnim izazovima uvijek imamo medicinsko osoblje u pripravnosti.</p><p><strong>Jesu li u izazovima bolji žene ili muškarci? Tko se bolje kladi? Ne boji se sve uložiti?</strong></p><p>Ove su sezone svi prilično hrabriji s okladama, ali moram priznati da su žene opreznije, što je neke muškarce dosta ljutilo. Jadan se potrudi da sve obavi, namuči se i onda dozna kako je pojačao budžet, primjerice, za 500 kuna! To nije malo, daleko od toga, ali u igri baš i nije najviše. Muškarci su više riskirali i neke je to stajalo glave tako da su balans i vjera u partera i dalje dobar recept za podebljavanje budžeta.</p><p><strong>Hoće li biti svađa u kući?</strong></p><p>I nesloge i razmirica unutar parova i prijateljstva, ali i onih sitnih detalja koje gledatelj pohvata, a par misli da nije to pokazao. Ova se emisija stvarno pokazala ne samo zabavnom nego i vrlo poučnom za sve one koji su u vezi od onih zelenijih veza do prekaljenih. Stvarno preporučujem svima.</p>