Iako je cijeli život proveo u sjeni svoje supruge, Elizabete II, princ Filip također potječe iz kraljevske obitelji. Njegova majka Alice od Battenberga praunuka je slavne kraljice Viktorije. Filip je rođen u grčko-danskoj kraljevskoj obitelji koja je prognana iz Grčke kad je on bio još dijete.

Rođen je 10. lipnja 1921. godine na Krfu i imao je teško djetinjstvo. Bio je peto i najmlađe dijete u obitelji i odrastao je uz četiri sestre. Otac im je bio grčko-danski princ Andrew, a obitelj je prognana iz Grčke 1922. godine. Philip je zemlju napustio kao jednogodišnja beba, sakriven na brodu u kašeti za voće.

Skrasili su se u Parizu gdje je pohađao američku školu, a kad mu je bilo samo devet godina majci Alice dijagnosticirana je shizofrenija. Smještena je u ustanovu i Philipe će od tad malo kad viđati majku. Zapravo je odrastao bez nje. Spletom okolnosti završio je u Škotskoj u školi Gordonstoun u kojoj su se učenici odgajali spartanskim metodama. U međuvremenu sve četiri njegove sestre udale su se za njemačke prinčeve i u osvit Drugog svjetskog rata počele živjeti u Njemačkoj.

Philip je bio silno vezan uz sestru Cecille, no kad mu je bilo 16 godina saznao je da je bila u avionu sa svojim suprugom, svekrvom, te trojicom sinova i da su svi poginuli pri padu aviona. Samo godinu dana kasnije njegov stric, skrbnik lord Milford Haven, također je umro od raka kostiju.

Buduću suprugu upoznao je kad mu je bilo 18. Elizabethi je tad bilo 13 i bila je nećakinja kralja Edwarda, te nije ni sanjala da će on abdicirati zbog ljubavi prema pučanki Wallis Simpson. Kralj je postao Elizabethin otac George, a nakon što je on umro od karcinoma pluća, ona ga je naslijedila na prijestolju.

Philip se, po završetku školovanja, pridružio Britanskoj kraljevskoj mornarici i od 1939. godine počeo se dopisivati s Elizabethom. Zaručili su se u srpnju 1947. godine, a on se zbog ljubavi prema njoj odrekao svih titula svoje obitelji i obiteljsko prezime Battenberg, te prihvatio angliziranu verziju Mountbatten, prema baki i djedu po majci.

Philip i princeza Elizabetha II vjenčali u se 20. studenog 1947. godine, a neposredno prije vjenčanja dobio je titulu vojvoda od Edinburgha, grof od Merionetha i barun Greenwicha koje mu je dao Elizabethin otac, kralj George VI.Nakon očeve smrti, Elizabetha je okrunjena za kraljicu 1952. godine, s jedva navršenih 26 godina. Princ Philip odrekao se službe u kraljevskoj mornarici i od tada cijeli je svoj život podredio svojoj supruzi. Zauzvrat, ona ga je proglasila britanskim princom.

Princ Philip i kraljica Elizabetha II dobili su četvero djece. Najstariji je princ Charles, a zatim kćer Anne, pa sina Andrewa i Edwarda. Njega je oduvijek pratio glas velikog ženskara i šarmantnog zavodnika s neprimjerenim smislom za humor i vrlo izravnim i nimalo diplomatskim izjavama. Obožavao je letenje, a poznat je i kao pasionirani igrač pola i utrka konjskih zaprega. Tijekom života bespogovorno je pratio kraljicu Elizabethu II na svim njezinim putovanjima i bio joj je najveća potpora u svim kriznim trenucima. Ostat će zasigurno upamćeni kao najdugovječniji monarsi, s najduljom službom.

Philip se povukao iz javnog života u ljeto 2017. godine zbog bolesti, u dobi od 96 godina, a prije dvije godine vratio je i vozačku dozvolu nakon što je sudjelovao u manjoj prometnoj nezgodi.

S majkom Alice ponovo se zbližio potkraj 60-ih. Do tad je živjela u Grčkoj i tamo pokrenula samostanski red Sestara Marte i Marije. No, nakon vojnog puča 1967. morala je još jednom napustiti Grčku i tad ju je kraljica Elizabetha II pozvala u Buckinghamsku palaču, gdje je Philipova majka ostala do smrti. Umrla je dvije godine kasnije i najprije je sahranjena u rodnom dvorcu Windsor, a zatim su njezini posmrtni ostaci preneseni u pravoslavni samostan na Maslinskoj gori u Jeruzalemu.