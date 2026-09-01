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RADO SE FOTKA

FOTO Sjećate se Mike Vasića iz 'Big Brothera'? Danas se zove Ana i pozira u čipki i korzetu

Mika Vasić u Big Brother kuću ušao je sa svojim roditeljima i bratom. Zabavljali su regiju svojim zabavnim izjavama, a nakon nekoliko godina priznali kako su promijenili spol
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FOTO Sjećate se Mike Vasića iz 'Big Brothera'? Danas se zove Ana i pozira u čipki i korzetu
Obitelj Vasić proslavila se u Big Brotheru, a radi svojih smiješnijh izjava postali su hit. Rada i Rade imali su sinove blizance, Miku i Gibu. Javnost je iznenadila vijest o tome da su blizanci promijenili spol i postali Ana i Ivana. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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Obitelj Vasić proslavila se u Big Brotheru, a radi svojih smiješnijh izjava postali su hit. Rada i Rade imali su sinove blizance, Miku i Gibu. Javnost je iznenadila vijest o tome da su blizanci promijenili spol i postali Ana i Ivana. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Komentari 10

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