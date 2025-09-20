Generacije su odrastale uz prognoze vremena 'stare garde', poput Branke Ivančan-Picek, Borivoja Čapke, Milana SIjerkovića... moglo se puno naučiti, a danas su neka nova lica 'na štihu'...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Prognostičari bi uskoro mogli postati naše najveće zvijezde
Vremenska prognoza postala je zadnjih godina među 'traženijim robama' u bespućima interneta, ili 'po starinski', pa prvim jutarnjim vijestima, bilo na radiju bilo na televiziji. Gledala se ona i prije, u legendu su ušli, primjerice, Borivoj Čapka, Milan Sijerković, Branka Ivančan-Picek... Generacije su odrastale uz njihove prognoze, moglo se puno naučiti, a bila je i poneka šala. Danas se ona uglavnom prati na mobitelima i svim mogućim pomoćnim aparatima, ali draž one tople ljudske riječi ostaje i dalje. Pa makar i o lošem vremenu.
