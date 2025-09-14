Obavijesti

Show

Komentari 0
NAJVEĆI OBOŽAVATELJ PLUS+

Prohodao uz Zečićeve hitove: Obožavam ga jer ima odlične pjesme, a i dobar je pjevač

Piše Dijana Marić Odobašić,
Čitanje članka: 6 min
Prohodao uz Zečićeve hitove: Obožavam ga jer ima odlične pjesme, a i dobar je pjevač
Foto: pixel

Naš Leny je s nama bio na Zečićevom koncertu kao beba. Uz njegove pjesme je prohodao, stasao i počeo svirati bubnjeve, kaže majka Sara

Lenyju Liculu (14) iz Rovinja već sada se smiješi prava glazbena karijera. A kad ga netko pita s kim u životu želi svirati, 'kao iz topa' odgovara - s pjevačem Draženom Zečićem. Iako naoko izgleda kao tipični dječak koji je upravo krenuo u srednju Glazbenu školu "Ivan Matetić - Ronjgov" u Puli, i to nakon završene osnovne glazbene škole za bubnjara i kojeg muče svakodnevni školski problemi, Leny je puno više od toga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Influencer Marco Cuccurin u prozirnoj košulji oduševio pratitelje: 'Za čarobnu večer'
SMJELO IZDANJE

FOTO Influencer Marco Cuccurin u prozirnoj košulji oduševio pratitelje: 'Za čarobnu večer'

Cuccurin je s pratiteljima podijelio novi smjeli look. Napisao je kako mu je košulja prozirnih rukava i leđa nova prilika za eksperimentiranje
FOTO Au, kako ga gleda: Maja Šuput i Šime opet su bili skupa
ZABLISTALI U OPATIJI

FOTO Au, kako ga gleda: Maja Šuput i Šime opet su bili skupa

Pjevačica i bivši 'Gospodin Savršeni' bliještali su osmijehom i stilom, izazvavši pravu pomamu fotografija. Inače, Maja i Šime već neko vrijeme glavna su tema, no vezu nikada nisu potvrdili.
FOTO Nives objavila fotke bez photoshopa. Fanovi su u šoku
ZANIMLJIVO

FOTO Nives objavila fotke bez photoshopa. Fanovi su u šoku

Netko je na Instagramu Nives Celzijus napisao da se photoshopira na najjače. Ona je odgovorila tako da je objavila necenzuriranu snimku. Fanovi joj pišu da je to još bolje od originala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025