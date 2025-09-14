Naš Leny je s nama bio na Zečićevom koncertu kao beba. Uz njegove pjesme je prohodao, stasao i počeo svirati bubnjeve, kaže majka Sara
NAJVEĆI OBOŽAVATELJ PLUS+
Prohodao uz Zečićeve hitove: Obožavam ga jer ima odlične pjesme, a i dobar je pjevač
Lenyju Liculu (14) iz Rovinja već sada se smiješi prava glazbena karijera. A kad ga netko pita s kim u životu želi svirati, 'kao iz topa' odgovara - s pjevačem Draženom Zečićem. Iako naoko izgleda kao tipični dječak koji je upravo krenuo u srednju Glazbenu školu "Ivan Matetić - Ronjgov" u Puli, i to nakon završene osnovne glazbene škole za bubnjara i kojeg muče svakodnevni školski problemi, Leny je puno više od toga.
