'Prohujalo s vihorom' se vraća na HBO, ali s novim uvodom...

Nova verzija filma bit će snimljena i uređena u idućih nekoliko dana, kako bi se mogao što prije vratiti na male ekrane. Ne zna se identitet znanstvenika koji će pojasniti kontekst klasika

<p>Filmski klasik 'Prohujalo s vihorom' privremeno je uklonjen sa HBO Max streaming servisa u SAD-u zbog rasizma, no izgleda da će ponovno biti dostupan gledateljima, i to za manje od tjedan dana, javlja <a href="https://www.washingtonpost.com/business/2020/06/10/gone-with-wind-will-likely-be-back-hbo-max-next-week-with-an-african-american-scholar-front-it/">Washington Post</a>. </p><p>Ipak, film će dobiti uvod u kojem će ugledni afroamerički profesor objasniti povijesni kontekst klasika. Do ove ideje je došlo nakon što ukidanje filma sa servisa nije dobro 'sjelo' brojnim konzervativcima, ali i ostalim gledateljima koji su se pobunili. </p><p>Nova verzija filma bit će snimljena i uređena u idućih nekoliko dana, kako bi se mogao što prije vratiti na male ekrane. Ne zna se identitet profesora koji će pojasniti kontekst klasika, no riječ je o stručnjaku koji će raspravljati o točnosti filma, kao i njegovim problemima.</p><p>Inicijativu za uklanjanjem filma je svojim člankom u Los Angeles Timesu pokrenuo <strong>John Ridley</strong>, scenarist filma '12 godina ropstva', koji je zaključio kako 'Prohujalo s vihorom' perpetuira rasne stereotipe.</p><p>- Film je produkt svog vremena i prikazuje etničke i rasne predrasude koje su, nažalost, u to vrijeme bile dio svakodnevice američkog društva. Takvi rasistički prikazi bili su pogrešni tada, kao što su pogrešni i sada, a mi smo smatrali da bi bilo neodgovorno ostaviti taj film u našoj bazi - pojasnio je glasnogovornik medijske platforme. </p><p>Inače, sve se dogodilo dok diljem te zemlje i dalje traju prosvjedi zbog policijske brutalnosti i ubojstva Afroamerikanca <strong>Georgea Floyda.</strong></p>