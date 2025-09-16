Starleta koju je britanska javnost zapamtila po sudjelovanju u Big Brotheru, za kupanje s prijateljicom odabrala je bikini koji se 'uvukao' u njene obline
Pronađi bikini: Bujna starleta plijenila je poglede na plaži
Britanka Aisleyne Horgan-Wallace (46) sunčala se i kupala u društvu prijateljice Victorije Rose Cipriani, bivše supruge engleskog ragbijaša Dannyja Ciprianija.
No, njenu prijateljicu pored ovog vrućeg izdanja rijetko tko je i zamijetio. Aisleyne je obline stavila u prvi plan i odjenula pripijeni minijaturni bikini bež boje. On se u jednom trenutku toliko 'uvukao' u njezine obline i stopio s njenom kosom da su se neki pitali nosi li ona uopće išta na sebi.
Inače, Aisleyne je bivša zvijezda Big Brothera koja se proslavila 2006. godine u sedmoj sezoni showa.
Iako nije pobijedila, publika ju je zapamtila po specifičnom karakteru. Od tada se pojavljuje u medijima, ali i na raznim društvenim događanjima.
Poznata je i po svojim komentarima u kojima ne štedi nikog, a aktivna je i na društvenim mrežama na kojima nerijetko dijeli provokativne fotografije.
Na Instagramu ima gotovo milijun pratiteljima koji ju redovno obasipaju komplimentima.
