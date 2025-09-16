Obavijesti

OPREZ, VRUĆE!

Pronađi bikini: Bujna starleta plijenila je poglede na plaži

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Pronađi bikini: Bujna starleta plijenila je poglede na plaži
Foto: BEWI

Starleta koju je britanska javnost zapamtila po sudjelovanju u Big Brotheru, za kupanje s prijateljicom odabrala je bikini koji se 'uvukao' u njene obline

Britanka Aisleyne Horgan-Wallace (46) sunčala se i kupala u društvu prijateljice Victorije Rose Cipriani, bivše supruge engleskog ragbijaša Dannyja Ciprianija.

*EXCLUSIVE* WEB MUST CALL FOR PRICING - Aisleyne Horgan Wallace enjoys a little fun in the sun with Danny Cipriani's ex, Victoria Rose Cipriani as the scantily clad pair set the temperatures soaring out in the heat of the Spanish island of Ibiza.
Foto: BEWI

No, njenu prijateljicu pored ovog vrućeg izdanja rijetko tko je i zamijetio. Aisleyne je obline stavila u prvi plan i odjenula pripijeni minijaturni bikini bež boje. On se u jednom trenutku toliko 'uvukao' u njezine obline i stopio s njenom kosom da su se neki pitali nosi li ona uopće išta na sebi.

Inače, Aisleyne je bivša zvijezda Big Brothera koja se proslavila 2006. godine u sedmoj sezoni showa.

'KRALJICA' PLASTIČNIH OPERACIJA FOTO Slavna starleta operirala je 17 puta grudi, a opsjednutost izgledom odvela ju je u bankrot
FOTO Slavna starleta operirala je 17 puta grudi, a opsjednutost izgledom odvela ju je u bankrot

Iako nije pobijedila, publika ju je zapamtila po specifičnom karakteru. Od tada se pojavljuje u medijima, ali i na raznim društvenim događanjima.

Poznata je i po svojim komentarima u kojima ne štedi nikog, a aktivna je i na društvenim mrežama na kojima nerijetko dijeli provokativne fotografije.

Na Instagramu ima gotovo milijun pratiteljima koji ju redovno obasipaju komplimentima.

