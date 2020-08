Prošla pakao zbog tikvica: Dugo mi je trebalo da stanem na noge

Ozana na novom kanalu planira snimiti još videa u kojima kuha, a za prvi video u kojemu pokazuje kako poha tikvice kaže kako nije imala nikakve loše namjere već je željela pomoći vršnjacima

<p><strong>Ozana Pevec Marić </strong>(23) proslavila se snimkama na YouTubeu kao 11-godišnjakinja. Otkrivala je male gastro tajne poput kako spremiti sendvič za školu ili pohati tikvice, no uskoro joj je ta slava prisjela. Tadašnji kanal je obrisala, u međuvremenu se vjenčala i dobila dijete, a potom se vratila na YouTube. </p><p>- O povratku na YouTube sam razmišljala godinama i gledala sve dobre i loše strane, dok se jedan dan nisam probudila, i uz nagovor supruga, odlučila da sam spremna na to. Kroz godine sam čitala razne pretpostavke o sebi, kao i ružne tračeve, pa sam jednostavno željela stati tome na kraj i pokazati kakva sam zapravo osoba - rekla je Ozana za <a href="https://story.hr/Celebrity/a142722/Nekadasnja-Princess-Ozana-Nisam-imala-nikakvu-losu-namjeru.html" target="_blank">Story</a>. </p><p>Ozana kaže kako je imala puno problema sa samopouzdanjem i da joj je trebalo dosta vremena da ponovno stane na noge. </p><p>- Dan danas mi se znaju prikazivati neki od događaja u glavi, što se bullyinga tiče, i zna mi pasti teško, no uz dijete i stvari koje volim, brzo padne u zaborav - kaže. </p><p>Ozana planira snimiti još videa u kojima kuha, a za prvi video u kojemu pokazuje kako poha tikvice kaže kako nije imala nikakve loše namjere već je željela pomoći vršnjacima. </p>