TRAGIČAN ŽIVOT GLUMCA

Proslavila ga je uloga u slavnoj sapunici, zbog rijetkog stanja bio je visok tek 96 centimetara

Proslavila ga je uloga u slavnoj sapunici, zbog rijetkog stanja bio je visok tek 96 centimetara
Josh Ryan Evans imao je urođenu srčanu manu, a preminuo je kada mu je bilo samo 20 godina. Danas bi slavio 44. rođendan.

Američki glumac Josh Ryan Evans rođen je 10. siječnja 1982. godine u kalifornijskom gradiću Hayward. U svijet showbiza ušao je s tek 12 godina, a sve je isplanirao još ranije bez da su njegovi roditelji išta znali. Angažirao je i agenta, a nije prošlo dugo i pojavio se u reklami za sladoled koju je gledala cijela Amerika. 

Na filmskom platnu debitirao je 1999. ulogom u 'Baby Geniuses'. Iako je tada imao već 17 godina, glumio je dječaka. Evans je bio patuljastog rasta, imao je rijetko stanje koje se zove ahondroplazija i bio je visok svega 96 centimetara, zbog čega je bez problema mogao odglumiti dijete. Imao je zapaženu ulogu u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić", u kojem je utjelovio osmogodišnjeg Grincha. U stvarnosti je imao već 18 godina. Pojavio se u serijama 'Ally McBeal', '7th Heaven' i 'Poltergeist: The Legacy'. 

Josh Ryan Evans često je govorio kako je oduvijek znao da se želi baviti glumom. 

- Jedan od razloga zašto sam htio postati glumac je i taj što sam tijekom života bio na puno operacija od kojih sam se morao oporavljati u raznim bolnicama. Gledanje filmova i serija u tim mi je trenucima olakšalo život - komentirao je u intervjuima. 

Najpoznatija uloga bila mu je ona Timmyja Lenoxa u sapunici "Strasti". Timmy je zapravo bio lutka, ali ga je vještica Tabitha Lenox čarolijom oživjela. Uloga Timmyja osigurala mu je dvije nominacije za nagradu Emmy 2000. godine. Za istu je ulogu Evans osvojio dvije nagrade Soap Opera Digest.

Josh Ryan Evans preminuo je s 20 od urođene srčane mane

Prema originalnom scenariju serije, Evans je do kraja trebao ostati dio tima i to kao anđeo, no scenarij su prepravljali jer je preminuo prije završetka serije. Glumac je preminuo 5. kolovoza 2002. godine zbog komplikacija uzrokovanih urođenom srčanom manom. 

Na isti dan kad je Evans preminuo, emitirali su epizodu 'Strasti' u kojoj Timmy umire i posvetili je Evansu. 

