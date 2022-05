Proslavila se u 'Aquamanu', bila s Elonom Muskom, a sad je jedno od najomraženijih lica...

Glumicu Amber Lauren Heard (36) prate budne oči milijuna ljudi koji posljednjih dana ne propuštaju gledati suđenje između nje i njezinog bivšeg supruga Johnnyja Deppa (58). Naime, Depp je još 2019. tužio Heard za klevetu, nakon što je ona napisala članak o preživljavanju obiteljskog nasilja za The Washington Post. Iako Depp nije bio imenom spomenut u članku s njezinim potpisom, jasno je o kome je riječ, a taj je članak Johnnyja koštao karijere.

O Amberinom djetinjstvu ne zna se mnogo, a na filmu je debitirala 2004. u 'Friday Night Lights' u ulozi Marie. Prva zapažena uloga bila joj je u akcijskoj komediji 'Ananas Ekspres' kad je glumila uz zvijezde poput Setha Rogena (40) i Jamesa Franca (44).

Amber i Johnny su se upoznali 2011. na snimanju filma 'Portorikanske noći: dnevnik opijanja' dok su oboje još bili s drugim partnerima. Heard je javno izjavila da se ne želi ukalupljivati u određenu seksualnost, a kad je upoznala Johnnyja, bila je u vezi s fotografkinjom Tasyom van Ree.

- Imala sam uspješne veze s muškarcima i ženama. Volim koga volim, važno mi je kakva je netko osoba - rekla je Amber svojedobno.

Tijekom veze s Tasyom, Amber je promijenila svoje prezime s njezinim, a nakon prekida je vratila svoje djevojačko. Tijekom veze s Tasyom, Amber je bila uhićena zbog nasilja, no van Ree kasnije je izjavila kako je sve to bio nesporazum.

Tijekom snimanja Amber i Johnny su se zaljubili, a u vezi su bili od 2012.

- Naravno da sam znala tko je on, nisam bila obožavateljica njegova rada, nisam bila upoznata s njim, ali sam znala tko je on... Ja sam bila bezimena glumica, imala sam 22 godine, mislim... Bio je dvostruko stariji od mene, svjetski poznati glumac - rekla je Amber tijekom saslušanja na sudu neki dan, no vješto TikTok istražitelji našli su njezin davni intervju gdje tvrdi da je velika Johnnyjeva obožavateljica.

Par je bio u braku od 2015. do 2017., kad su podijeli papire za razvod i dogovorili se izvan suda. Depp je Heard dao sedam milijuna dolara, za koje je ona tvrdila da će ih donirati u dobrotvorne svrhe. Donirala je 350,000 dolara, a ostatak je unatoč tvrdnjama zadržala uz objašnjenje da joj zbog suđenja s Johnnyjem treba novac.

Amber je bila dio poznatih čije su nage fotografije 2014. izašle u javnosti, što je prouzročilo velik skandal u Hollywoodu. Glumica se dotaknula i te teme, tvrdeći da joj Depp nije pružio dovoljno podrške u izazovnim vremenima nakon curenja fotki.

Nakon razvoda od Deppa, Amber je napisala članak o nasilju u obitelji, u kojem piše iz vlastitog iskustva. Nakon što je članak izašao u The Washington Postu, iako neimenovan, Deppova karijera krenula je silaznom putanjom. 2019. Depp je odlučio tužiti Heard za klevetu, a njihovo suđenje prate milijuni ljudi diljem svijeta uživo na društvenim mrežama.

Iako se Heard predstavila kao žrtva, izgubila je simpatije brojnih obožavatelja, a gotovo tri milijuna ljudi potpisalo je peticiju da Amber izgubi ulogu u nastavku 'Aquamana' zbog kojeg uživa svjetsku slavu.

'Aquaman' je izašao 2018., a Heard je glumila crvenokosu Meru. U novom će nastavku popularnog filma navodno dobiti manje od 10 minuta na ekranu, a gledatelji ju ne žele uopće u filmu. Tijekom svjedočenja ispričala je da je Johnny bio nasilan prema njoj, te da je zloupotrebljavao drogu i alkohol. Također, tvrdi da ju je Depp silovao bocom, a mučne je detalje podijelila sa sutkinjom i porotom.

- U nekom trenutku on je na meni, vrišti da me je*** mrzi, da sam mu uništila je*** život. Na radnoj ploči sam, drži me za vrat dok se on nalazi iznad mene. Gledam ga u oči i više ga ne vidim. Nije to on, sve je bilo crno - prisjetila se Amber.

Glumica je nakon Deppa tijekom 2018. bila u kraćoj vezi s milijarderom Elonom Muskom (50), no njihova ljubav nije dugo trajala. Nakon Muska, Heard je ponovno u vezi sa ženom, producenticom Biancom Butti, a prošle je godine dobila i kćer Oonagh Paige Heard (1) koju je rodila surogat majka.

