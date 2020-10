Proslavio se kao dijete u jednoj od najpopularnijih TV serija, ali danas ga malo tko prepoznaje

Jones se povukao iz javnog života, okrenuo vjeri i promijenio imidž. Sitcom u kojem se proslavio u jednom od posljednjih je intervjua okarakterizirao kao 'priglupo smeće'.

<p>Nekadašnji glumac <strong>Angus T. Jones</strong> (27) publici je poznat po ulozi Jakea Harpera, dječaka u humorističnoj seriji 'Dva i pol muškarca', no Jones je danas daleko od showbiz svijeta i filmskih kamera. Njegova web stranica kaže kako radi u jednoj tvrtki te da se privatno okrenuo vjeri. </p><p>Humoristična serija 'Dva i pol muškarca' nikad nije među kritikom prolazila najbolje niti je smatrana vrhuncem televizije, no radi se o sitcomu koji je uspio doprijeti do najšire mase te je godinama bilježio nevjerojatno veliku gledanost, što je rezultiralo basnoslovno visokim honorarima za glavne glumce. Nema sumnje kako je i Jones bio među njima, no već posljednjih nekoliko sezona pokušavao je odustati, a producenti su upali u probleme.</p><p>Mladi glumac tada je rekao kako ne može i ne želi više glumiti u 'priglupoj seriji, koja ljudima puni glavu smećem i stvara probleme od bizarnih stvari, dok u stvarnom svijetu ljude more prave brige'. </p><p>Jones se, prije nego li je napustio projekt, krstio i povukao iz javnog života. Promijenio je i imidž. Pustio je bradu te posljednjih godina izgleda gotovo neprepoznatljivo. </p>