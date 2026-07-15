Proslavio se kao mladi Sheldon, a evo kako glumac sad izgleda

Iain Armitage, američki je glumac koji je svjetsku prepoznatljivost stekao ulogom mladog Sheldona Coopera u seriji "Young Sheldon" danas slavi 18. rođendan. Od 2017. do 2024. utjelovio je jednog od najprepoznatljivijih televizijskih likova, briljantnog, osebujnog i izrazito pedantnog dječaka koji se pokušava uklopiti u sredinu dok kao čudo od djeteta pohađa srednju školu, a potom i fakultet.

Iako ga je upravo ta uloga učinila zvijezdom, Armitage je pažnju javnosti privukao i prije nego što je postao televizijski Sheldon. Kao dijete pokrenuo je YouTube kanal "Iain Loves Theatre", na kojem je recenzirao kazališne mjuzikle. Njegovi entuzijastični i zreli osvrti brzo su stekli popularnost među ljubiteljima kazališta te privukli pozornost profesionalaca iz industrije. Zahvaljujući tome počeo je dobivati prve ponude agenata, a sa samo šest godina bio je dopisnik Perez Hiltona na dodjeli nagrada Tony 2015., gdje je čak spomenut u uvodnom glazbenom broju ceremonije.

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Njegova glumačka karijera ozbiljno je započela 2017. godine. U kriminalističkoj seriji "Law & Order: Special Victims Unit" pojavio se u epizodi "Chasing Theo", u kojoj je glumio otetog dječaka. Iste godine ostvario je jednu od svojih zapaženijih televizijskih uloga kao Ziggy Chapman u hvaljenoj HBO-ovoj seriji "Big Little Lies".

"Pravi" Sheldon bio je na audiciji

Godine 2017. dobio je životnu priliku kada je izabran za glavnu ulogu u seriji "Young Sheldon". Tijekom audicije morao je izvesti monolog pred Jimom Parsonsom, koji je u "Teoriji velikog praska" proslavio lik Sheldona Coopera, kao i pred autorima serije Chuckom Lorreom i Stevenom Molarom. Armitage je kasnije otkrio kako nije pokušavao oponašati Parsonsovu izvedbu, već je odlučio lik interpretirati na vlastiti način.

- Nitko nije potpuno isti kao dijete i kao odrasla osoba. Mogao sam stvoriti vlastitu verziju Sheldona. Kad jednom razumijete njegov karakter, sve prirodno dolazi na svoje mjesto - izjavio je u razgovoru za Entertainment Weekly 2017. godine.

Uloga mladog Sheldona donijela mu je međunarodnu popularnost te ga učinila jednim od najprepoznatljivijih dječjih glumaca desetljeća. Tijekom emitiranja serije nakratko se pojavio i u originalnoj seriji "Teorija velikog praska". U epizodi "The VCR Illumination" iz 2018. godine ponovno je utjelovio mladog Sheldona, ovoga puta na videokaseti koju je njegov mlađi lik snimio kako bi ohrabrio svoju odraslu verziju.

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Osim televizijskih uloga, Armitage je ostvario zapažene nastupe na filmu. Glumio je u filmskoj adaptaciji memoara "The Glass Castle", kao i u filmovima "I'm Not Here" te "Our Souls at Night", gdje je surađivao s legendarnim glumačkim dvojcem Jane Fondom i Robertom Redfordom. Istodobno se uspješno okušao i u sinkronizaciji animiranih filmova. U filmu "Scoob!" iz 2020. posudio je glas mladom Shaggyju Rogersu, dok je godinu kasnije glasovno utjelovio Chasea u filmu "PAW Patrol: The Movie".

Nakon završetka serije "Young Sheldon" 2024. godine, Armitage se nakratko povukao iz većih glumačkih projekata. Ipak, ove godine iznenadio je gledatelje kratkim gostovanjem u humorističnoj seriji "Ghosts", u kojoj je glumio sebe.

Zbog karijere se školuje kod kuće

Iain Armitage potječe iz umjetničke obitelji. Sin je škotskog glumca Euana Mortona i američke kazališne producentice Lee Armitage, dok mu je djed Richard Lee Armitage, bivši zamjenik američkog državnog tajnika. Njegov kum je redatelj Eric D. Schaeffer, dugogodišnji umjetnički ravnatelj Signature Theatrea.

Zbog intenzivne glumačke karijere školuje se kod kuće, a sa svojom obitelji živi u Arlingtonu u Virginiji. Obitelj je jedno vrijeme živjela između Arlingtona i New Yorka.

Osim glume, poznat je i po velikoj ljubavi prema jezicima. Tijekom odrastanja učio je ruski, armenski, njemački, španjolski, talijanski, asirski i sinhaleški jezik, pokazujući jednaku znatiželju prema učenju kakvu je na televiziji imao i njegov najpoznatiji lik.