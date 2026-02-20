Proslavio se kao prijatelj slavne Carrie Bradshaw, a izmijenili su seriju radi njegove rane smrti

Rođen kao William Garson Paszamant 20. veljače 1964. godine, poznati glumac odrastao je u New Jerseyju u židovskoj obitelji. Studirao je kazalište te je stekao diplomu na dramskoj školi Sveučilišta Yale, a karijeru su mu lansirale uloge u serijama "NYPD Blue" i "Seks i grad".

Tijekom karijere pojavio se u više od 75 filmova te je glumio u preko 300 epizoda poznatih serija kao što su "Ally McBeal", "Boy Meets World", "Prijatelji" i "Buffy, ubojica vampira".

Karijeru mu je obilježila uloga Stanforda Blatcha, najboljeg prijatelja Carrie Bradshaw u svim serijama i filmovima "Seks i grad". Garson je preminuo usred snimanja nove sezone serije "And Just Like That..." 21. rujna 2021. godine, a brojne kolege odale su mu počast.

- Ponekad je tišina izjava sama za sebe. O ozbiljnosti situacije. O tjeskobi. O veličini gubitka prijateljstva dugog preko 30 godina. Bio mi je pravi prijatelj s kojim sam prošla brojne tajne, avanture, zajedničku profesionalnu obitelj, vožnje automobilom, kasnonoćne telefonske pozive, pobjede, poraze, strah, bijes i sreću. Willie, nedostajat će mi sve u vezi tebe - napisala je Sarah Jessica Parker nakon njegove smrti.

Foto: PIXSELL/kolaz

Garson je preminuo od posljedica raka gušterače u svom domu u Los Angelesu, a imao je samo 57 godina. Vijest o smrti potvrdio je i njegov sin Nathen, kojeg je posvojio 2009. godine.

Tvorac serija "Seks i grad" i "And Just Like That...", Michael Patrick King, objasnio je onda kako je njegova iznenadna smrt promijenila planove za čitav tijek snimanja serije, a komentirao je pozadinu priče.

- Bilo je u planu niz stvarno zabavnih, koketnih, urnebesnih scena s Carrie. Ta vrlo specifična kemija - rekao je onda King.

King se zatim osvrnuo da nije htio umiješati glumčevu smrt u serijal jer smatra da je to neprimjereno.

-Znao sam da publika nikada neće to odobriti, jer su znali da se on nikada neće vratiti. To je najmukotrpnije pisanje koje sam ikada radio, a želio sam ga maknuti iz serije bez puno manevriranja, jer je to za mene bilo tako tužno. Nije bilo šanse da se iz toga izvučem na bilo koji šarmantan, sladak način - priznao je.