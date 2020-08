Proslavio se u Večernjoj školi kao Blaž, a sad piše vodiče: Uz njih se najbolje jede i pije...

<p>Znamo ga iz školske klupe, Blaž je legendarni lik iz “Večernje škole”. Znanje se uvijek isplati, treba učiti što više, a dokaz je i <strong>Damir Folnegović</strong>. Jedan od učenika <strong>Željka Pervana </strong>bavi se pisanjem.</p><p>Kako je u razredu slovio za nevaljalca koji možda prečesto gleda čaši u dno, u toj je niši “pronašao sebe”. No za razliku od popularne TV emisije, Blaž je u ovom puno ozbiljniji, napisao je tri vodiča za vinarije i restorane po Hrvatskoj.</p><p>- A čuj, ušel sam u to, to je dobra stvar. Prošel sam sve regije u Hrvatskoj, restorane i vinarije. Preveli smo to na tri jezika, ova zadnja knjiga, ‘Vrh (vina i restorani Hrvatske)’ prevedena je i na engleski i francuski - priča nam Blaž.</p><p>Mjesecima je radio na vodičima, obilazio je restorane i vinarije, prošao cijelu Hrvatsku kako bi iz svih regije preporučio ono najbolje.</p><p>- I u uvodu knjige kažem da je to sve za ljubitelje dobre hrane i vrhunskih vina. Je, ozbiljan je to posel. Moraš otići do njih, provjeriti kak’ je sve to - kaže Blaž.</p><p>U vodiču je prošao Kontinentalnu Hrvatsku, Dalmaciju, Istru i Kvarner.</p><p>Proslavio se u “Večernjoj školi”. I danas ga ljudi prepoznaju. Prije tjedan dana bio je s kolegama “iz razreda” na moru. S kompanjonima iz “Večernje škole”, Denisom (Mladen Horvat) i Antimonom (Ahmed El Rahim), otisnuo se na “ferije”. U povratku kući kasnili su nekoliko dana jer baš ih je “jedan frend pozval ne gemišt”.</p><p>- Mi se često družimo, dobri smo si i dalje. A ni sad nemamo mira, pogotovo kad smo svi zajedno. Kad nas ‘skuže’, svi bi htjeli fotografiju, pitaju nas kak’ je bilo u školi - prepričava Blaž.</p><p>No od “Večernje škole”, koja ih je obilježila, nema ništa, odnosno u planu nema novih nastavaka. A na cesti ih kao omiljene likove prepoznaju i dalje.</p><p>- Joj, pa kak ne. Furt se moramo slikati, podružiti s ljudima, malo popričati. Ali dobro, nije nam teško. I svi vele da smo u toj školi mi zaslužili bolje ocjene, trebalo je bit’ i petica - kaže Blaž. </p>