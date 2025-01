Prošle godine otkazali koncerte, sad se vraćaju: Queens Of The Stone Age dolaze na Šalatu...

Nakon što su prošlogodišnji koncerti otkazani zbog zdravstvenog stanja Josha Hommea, QOTSA ovog ljeta zakazuju nove nastupe na omiljenom gradskom prostoru na otvorenom.

Redovito prozivani jednim od najboljih bendova uživo, QOTSA čine Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita i Jon Theodore. Ono što je krenulo od svirki u pustinji preraslo je u neospornu glazbenu silinu, grupu bez koje su najveće arene i festivali svijeta postali nezamislivi, a u nadolazećim mjesecima vraćaju se na pozornice diljem Europe i SAD-a.

Foto: PROMO

Zagrebački nastup bit će koncertna promocija posljednjeg izdanja, ali kičmu Queens Of The Stone Age koncerata i dalje čine pjesme upisane u rock knjige kao najbolji autorski radovi posljednjih 20 i nešto sezona, kao što su “No One Knows”, “Go With The Flow”, “Little Sister,” “My God is the Sun”, “Feel Good Hit Of The Summer”, “First It Giveth” ili “Make It Wit Chu”.

Nastali 1996. na ostacima kultnih stonera Kyuss, Queens Of The Stone Age su u sljedećih gotovo 30 godina s pravom postali jedan od najvažnijih rock bendova na svijetu. Osnovao ga je Josh Homme u Kaliforniji, a kroz povijest među članovima bili su primjerice i Dave Grohl, Mark Lanegan i Nick Oliveri.

Svoj diskografski put QOTSA su počeli istoimenim zapaženim debijem 1998., nakon kojeg kreće njihovo osvajanje svijeta. Na sljedeća četiri albuma – remek-djela “Rated R”, „Songs For The Deaf“, „Lullabies To Paralyze“i „Era Vulgaris“ i u samo sedam godina grupa isporučila više rock hitova nego neki bendovi u cijeloj karijeri, a većina im je i danas sastavni dio set liste. Billboardov #1 album, sjajan „…Like Clockwork“ iz 2013. nastavio je niz izdanja, a uslijedila su još dva, „Villains“ i aktualni, hvaljeni, „In Times New Roman…“ koji je nominiran za Grammyja za najbolji rock album.

Foto: Daniel Löb/DPA

Kao ambiciozan bend koji se ne svrstava u okvire, QOTSA su kroz osam albuma objavili brojne hitove uz brojne nominacije za Grammyja i redovite pozicije na ljestvicama najboljih albuma. Pravi su primjer multidimenzionalne glazbene priče koja nadrasta vlastiti žanr. Nedvojbeno se uvijek radi o rocku, ali uz posebnu glazbenu prezentaciju koju Homme i njegova ekipa mogu dočarati. Prilika za to doživjeti bit će ovog ljeta na zagrebačkom stadionu Šalata

Prodaja ulaznica

Prodaja early bird ulaznica kupcima iz 2024. (za dva odgođena koncerta) počinje u utorak 21. siječnja. Svi kupci će na mail od Eventima dobiti link za kupovinu. U srijedu 22. siječnja u 10:00 kreće izvođačka pretprodaja, kao i pretprodaja za članove LAA newslettera.

Foto: Daniel Löb/DPA

Javna prodaja počinje u petak 24. siječnja 2025. u 10:00

Prva cijena ulaznica iznosi 66 eura.