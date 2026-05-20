Prošle su 33 godine od finala serije 'Kafić Uzdravlje' u kojem je želio gostovati i Bill Clinton

Finalna epizoda kultne američke humoristične serije "Kafić Uzdravlje", pod nazivom “One for the Road”, ostala je upamćena kao jedan od najvažnijih televizijskih događaja devedesetih godina. Emitirana 20. svibnja 1993. na mreži NBC, ova epizoda nije bila samo završetak jedne serije, već emocionalni oproštaj od likova koji su više od desetljeća bili dio svakodnevice milijuna gledatelja. Finale je privuklo gotovo 93 milijuna gledatelja, odnosno gotovo 40 posto tadašnjeg stanovništva SAD-a, čime je postalo drugo najgledanije finale televizijske serije svih vremena, odmah iza završetka serije "M*A*S*H".

Serija "Kafić Uzdravlje" tijekom jedanaest sezona pratila je živote gostiju i zaposlenika istoimenog bostonskog bara u kojem “svi znaju tvoje ime”. U središtu priče bio je Sam Malone, bivši profesionalni igrač bejzbola i vlasnik bara kojeg je tumačio Ted Danson. Njegova turbulentna ljubavna priča s inteligentnom i ambicioznom Diane Chambers, koju je glumila Shelley Long, obilježila je prve sezone serije i postala jedan od najpoznatijih televizijskih odnosa osamdesetih godina.

Upravo zato povratak Diane u finalnoj epizodi predstavlja emocionalnu okosnicu cijelog završetka. Nakon šest godina izbivanja, Diane se ponovno pojavljuje u Samovu životu nakon što ju vidi na televiziji kako prima nagradu. Njihov susret ponovno budi stare osjećaje, ali i podsjeća oboje koliko su zapravo različiti. Finale vješto balansira nostalgiju, humor i gorčinu stvarnosti. Sam i Diane pokušavaju još jednom obnoviti svoju vezu, čak se i zaruče, no tijekom leta prema Los Angelesu konačno shvaćaju kako njihova ljubav nikada nije mogla funkcionirati u stvarnom životu.

Paralelno s glavnom pričom, ostali likovi također dobivaju svoje zaključke. Rebecca Howe, koju je glumila Kirstie Alley, napokon pronalazi stabilnost udajom za vodoinstalatera Dona Santryja. Woody Boyd, simpatični i pomalo naivni konobar kojeg je utjelovio Woody Harrelson, uspijeva postati gradski vijećnik i osigurava posao Normu Petersonu. Norm, legendarni stalni gost bara kojeg je glumio George Wendt, ostaje simbol običnog čovjeka kojem je Cheers bio drugi dom. Cliff Clavin, poštar i samozvani stručnjak za sve, napokon dobiva unapređenje u pošti.

Ipak, posljednje minute epizode pripadaju Samu i samom baru. Nakon što svi odu kući, Sam ostaje sam u kafiću Uzdravlje. Norm mu prije odlaska govori kako će se uvijek vraćati svojoj “pravoj ljubavi”. Isprva se čini da govori o Diane, no ubrzo postaje jasno da je Samova istinska ljubav zapravo sam bar. U jednoj od najpoznatijih završnih scena u povijesti televizije, Sam pogleda prazan lokal i tiho izgovori: “Ja sam najsretniji gad na svijetu.” Potom namjesti sliku Geronima na zidu, ugasi svjetla i odgovori posljednjem gostu riječima: “Oprostite, zatvoreni smo.”

Ta scena postala je simbol kraja jedne televizijske ere. Kritičari su u početku bili podijeljeni. Neki su smatrali da je finale predugo i previše sentimentalno, dok su drugi hvalili emocionalnu dubinu i dostojanstven završetak likova. S vremenom je “One for the Road” stekao status jednog od najboljih televizijskih finala svih vremena. Posebno je publika hvalila posljednje trenutke serije koji nisu pokušali šokirati, nego su ostali vjerni toplini i ljudskosti koja je obilježila "Kafić Uzdravlje" od samoga početka.

Zanimljivo je kako je finale bilo ogroman kulturni događaj. Barovi diljem SAD-a organizirali su javna gledanja, a u Bostonu je održana velika proslava na ulicama oko pravog bara "Bull & Finch Pub", koji je poslužio kao inspiracija za seriju. Čak je i tadašnji američki predsjednik Bill Clinton želio gostovati u finalu, no na kraju je odustao od snimanja.

Nasljeđe serije nastavilo je živjeti i nakon završetka. Lik Frasiera Cranea, kojeg je glumio Kelsey Grammer, dobio je vlastitu uspješnu seriju "Frasier" koja je trajala dodatnih jedanaest sezona. "Kafić Uzdravlje" je ostao jedna od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena, a njegovo finale primjer kako završiti dugu televizijsku priču s emocijom, dostojanstvom i osjećajem zatvaranja kruga.

Posebnu simboliku dobila je i činjenica da je George Wendt, koji je glumio Norma, preminuo 20. svibnja prošle godine, točno na 32. godišnjicu emitiranja finalne epizode. Kirstie Alley umrla je u prosincu 2022. godine, a kolege i fanovi su joj onda odali počast.