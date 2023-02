Prošle su četiri godine od smrti Šabana Šaulića: Predosjećao je kraj, a bio je kralj narodnjaka

Šaban Šaulić preminuo je prije točno četiri godine od posljedica tragične prometne nesreće u Njemačkoj. Pjevač je poznat kao kralj narodne glazbe, a uživao je veliku ljubav obožavatelja i poštovanje kolega.

- On je predosjećao da će se to dogoditi, vjerujte mi, lupao je o stol i jednom je rekao: 'Zapamtite da ćete me na putu naći'. Jednostavno nije volio da ide dalje od Beograda raditi i eto, vidite, nažalost, što se dogodilo - ispričao je njegov prijatelj i suradnik Emir Habibović za Kurir.

Obožavatelje se svake godine na godišnjicu smrti sjećaju pjevača i dijele njegove pjesme na društvenim mrežama.

Prošle je godine izrečena presuda vozaču koji je usmrtio pjevača, a dobio je tri godine i tri mjeseca zatvora jer je pijan skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj je život izgubio kralj narodne i njegov klavijaturist Mirsad Kerić.

Presudu je komentirala Šabanova udovica Gordana Šaulić, a kako kaže, kazna nije ono što ju je najviše potreslo.

- Tužni smo i razočarani poslije svega, ne zbog visine kazne jer smo od početka znali da njemački zakoni ne predviđaju dugogodišnji zatvor za ovakvo nedjelo. Naša nesreća je jer nakon tri godine nismo vidjeli ni trunku kajanja u tom čovjeku koji je uzeo dva života i dvije obitelji zavio u crno - rekla je prošle godine nakon presude za Blic.

Gordana je dodala kako bol nikad neće nestati, no da se ovom presudom završila agonija oko suđenja.

