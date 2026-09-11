Prošlo je 25 godina od napada 11. rujna: Davidson izgubio oca, Steve Buscemi tražio preživjele

Dok se danas obilježava 25. godišnjica terorističkih napada koji su zauvijek promijenili vizuru New Yorka i svijeta, sjećanja na 11. rujna 2001. ne blijede. Gotovo tri tisuće života ugašeno je u ruševinama Svjetskog trgovačkog centra, Pentagona i na polju u Pennsylvaniji. Među njima su stotine vatrogasaca i policajaca koji su pohitali u pomoć, a među njima bio je i glumac Steve Buscemi i otac komičara Petea Davidsona.

Od Hollywooda do prašine Ground Zeroa

Prije filmske slave, Steve Buscemi bio je vatrogasac u postrojbi Engine 55 na Manhattanu, gdje je pronašao "bratstvo". To nikad nije zaboravio. Jutra nakon napada na World Trade Centar uzeo je staru opremu i otišao na Ground Zero. Našao je svoju postrojbu i pridružio im se. Pet dana radio je u smjenama od 12 sati, prekapajući ruševine s ostalim spasiocima. Izbjegavao je kamere; nije bio tamo kao zvijezda, već kao brat.

Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL | Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

Nevidljivi ožiljci traume

Iako je na mjestu nesreće bio kratko, posljedice su ostale trajne. Godinama kasnije, Buscemi je progovorio o borbi s PTSP-om.

​- Bio sam depresivan, anksiozan, nisam mogao donijeti jednostavnu odluku - priznao je u intervjuu za podcast WTF Marca Marona.

​- Kad bih prestao odlaziti tamo i pokušao živjeti, bilo je stvarno teško. Još je sa mnom. Postoje trenuci kad govorim o 11. rujnu i vratim se točno tamo. Shvatim, to je još uvijek velik dio mene.

To ga je potaknulo na angažman u organizaciji Friends of Firefighters, koja pruža psihološku pomoć vatrogascima i obiteljima, i na podizanje svijesti o posljedicama toksične prašine.

Heroj s 'Ljestava 118' i sin kojeg je ostavio

Za sedmogodišnjeg Petea Davidsona, 11. rujna nije bio samo nacionalna tragedija, već dan kada je izgubio oca. Scott Davidson bio je oličenje heroja iz susjedstva: svestrani sportaš, košarkaški trener, učitelj i iznad svega, predani otac dvoje djece. Svoj posao u vatrogasnoj postrojbi Ladder 118 u Brooklyn Heightsu nazivao je "najboljim poslom u Americi". Tog kobnog jutra, njegova je postrojba bila među prvima koje su prešle Brooklynski most i krenule prema kulama u plamenu. Fotografija njihovog kamiona kako juri preko mosta postala je jedan od ikoničnih, tragičnih simbola toga dana. Scott i petorica njegovih kolega posljednji su put viđeni kako pomažu u evakuaciji stotina gostiju iz hotela Marriott, smještenog između Blizanaca. U 10:28 ujutro, Sjeverni toranj se srušio direktno na hotel. Nitko iz postrojbe Ladder 118 nije preživio.

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Odrastanje s teretom boli

Gubitak oca u tako mladoj dobi ostavio je dubok ožiljak. Pete se godinama borio s traumom. Kao mehanizam suočavanja okrenuo se stand-up komediji, kanalizirajući svoju bol u humor koji će ga kasnije proslaviti. Očev broj značke, 8418, tetovirao je na ruku kao trajni podsjetnik. Njegov poluautobiografski film "Kralj Staten Islanda" iz 2020. godine dirljiva je posveta ocu kojeg je jedva stigao upoznati, istražujući temu odrastanja s teretom herojskog nasljeđa.

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Puni krug: Godišnjica u ulozi oca

Dvadeset i pet godina kasnije, obljetnica ima novu, još bolniju težinu. Davidson je sada i sam otac. Prošle godine dobio je kćer kojoj je, u čast djeda, dao ime Scottie. Sada, s 33 godine, u istoj je dobi u kojoj je bio njegov otac kada je poginuo.

​- Iskreno, ova godina je puno teža nego što je bila dugo vremena jer imam Scottie, a sada sam u godinama u kojima je bio moj tata kad je umro - rekao je.

​- To je kao da moje dijete sada ostane bez oca. Zato je ova godina iznimno teška, ali i iznimno lijepa jer ću dan provesti sa Scottie. Bit će to vrlo ljekovito i posebno - kazao je Davidson.

*uz korištenje AI-ja