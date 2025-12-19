Obavijesti

Show

Komentari 0
NAPOKON POSTAO OTAC

Pete Davidson i Elsie Hewitt proslavili dolazak prve kćeri

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Pete Davidson i Elsie Hewitt proslavili dolazak prve kćeri
18
Foto: Instagram

Pete Davidson i njegova djevojka Elsie Hewitt postali su roditelji prve kćeri Scottie Rose, čije ime nosi emotivno značenje i posvetu Peteovom ocu preminulom 11. rujna 2001.

Američki komičar i glumac Pete Davidson (32) i njegova djevojka, model Elsie Hewitt (29), postali su roditelji. Par je na društvenim mrežama podijelio sretnu vijest o rođenju svoje prve kćeri, otkrivši i njezino posebno ime - Scottie Rose Hewitt Davidson.

Foto: Instagram

Djevojčica je rođena 12. prosinca, a ime Scottie je posveta Peteovom ocu, Scottu Davidsonu, njujorškom vatrogascu koji je tragično preminuo u 33. godini tijekom terorističkih napada 11. rujna 2001. Pete je tada imao samo sedam godina, a gubitak oca duboko je obilježio njegov život. Srednje ime Rose djevojčica je dobila po majci Elsie, čije je to srednje ime.

Foto: YouTube/Screenshot/Promo

Davidson je godinama otvoreno govorio o želji da postane otac.

- Otkako mi je otac umro, govorio sam: ‘Jedva čekam imati dijete’. Želim biti podrška svojem djetetu i pružiti mu sve što ja nisam imao - izjavio je prije nekoliko godina.

Foto: Instagram

Ponosna majka Elsie Hewitt podijelila je na Instagramu fotografije iz bolnice na kojima par nježno grli svoju novorođenu kćer.

- Naša savršena anđeoska djevojčica stigla je 12. 12. 2025. Moj najbolji rad do sada. Apsolutno sam preplavljena ljubavlju, zahvalnošću i nevjericom - napisala je. Pete je, u svom karakterističnom stilu, kratko dodao: 'Wu tang forever.'

Napokon, serijski holivudski romantičar ostvario je svoj san o obitelji i postao otac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci
PREMIJERA NA DANAŠNJI DAN

FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci

U studenom davne 1997. snimljen je film o potopu 'Titanika' i jednoj od omiljenih filmskih ljubavnih priča. Nekih glumaca nažalost više nema s nama, a neki izgledaju potpuno drukčije. U galeriji pogledajte što se sve promijenilo u posljednjih 28 godina.
Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'
NAPETO U MASTERCHEFU

Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'

Atmosfera je vrlo brzo postala napeta jer je Selma dobila zadatak dodatno zakomplicirati stvari. Naime, žiri joj je kao vlasnici platinaste kartice odredio da zamijeni natjecatelje i njihove parove
Ivica iz Života na vagi završio u bolnici: 'Hitna me odvela...'
TEŠKI TRENUCI

Ivica iz Života na vagi završio u bolnici: 'Hitna me odvela...'

Zbog jakih bolova u leđima Ivica završio je u bolnici, trenutačno ne trenira i ide na terapije, a blagdane planira provesti u krugu obitelji uz jasne ciljeve za iduću godinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025