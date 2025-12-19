Pete Davidson i Elsie Hewitt proslavili dolazak prve kćeri

Američki komičar i glumac Pete Davidson (32) i njegova djevojka, model Elsie Hewitt (29), postali su roditelji. Par je na društvenim mrežama podijelio sretnu vijest o rođenju svoje prve kćeri, otkrivši i njezino posebno ime - Scottie Rose Hewitt Davidson.

Foto: Instagram

Djevojčica je rođena 12. prosinca, a ime Scottie je posveta Peteovom ocu, Scottu Davidsonu, njujorškom vatrogascu koji je tragično preminuo u 33. godini tijekom terorističkih napada 11. rujna 2001. Pete je tada imao samo sedam godina, a gubitak oca duboko je obilježio njegov život. Srednje ime Rose djevojčica je dobila po majci Elsie, čije je to srednje ime.

Foto: YouTube/Screenshot/Promo

Davidson je godinama otvoreno govorio o želji da postane otac.

- Otkako mi je otac umro, govorio sam: ‘Jedva čekam imati dijete’. Želim biti podrška svojem djetetu i pružiti mu sve što ja nisam imao - izjavio je prije nekoliko godina.

Foto: Instagram

Ponosna majka Elsie Hewitt podijelila je na Instagramu fotografije iz bolnice na kojima par nježno grli svoju novorođenu kćer.

- Naša savršena anđeoska djevojčica stigla je 12. 12. 2025. Moj najbolji rad do sada. Apsolutno sam preplavljena ljubavlju, zahvalnošću i nevjericom - napisala je. Pete je, u svom karakterističnom stilu, kratko dodao: 'Wu tang forever.'

Napokon, serijski holivudski romantičar ostvario je svoj san o obitelji i postao otac.