Pete Davidson i njegova djevojka Elsie Hewitt postali su roditelji prve kćeri Scottie Rose, čije ime nosi emotivno značenje i posvetu Peteovom ocu preminulom 11. rujna 2001.
Pete Davidson i Elsie Hewitt proslavili dolazak prve kćeri
Američki komičar i glumac Pete Davidson (32) i njegova djevojka, model Elsie Hewitt (29), postali su roditelji. Par je na društvenim mrežama podijelio sretnu vijest o rođenju svoje prve kćeri, otkrivši i njezino posebno ime - Scottie Rose Hewitt Davidson.
Djevojčica je rođena 12. prosinca, a ime Scottie je posveta Peteovom ocu, Scottu Davidsonu, njujorškom vatrogascu koji je tragično preminuo u 33. godini tijekom terorističkih napada 11. rujna 2001. Pete je tada imao samo sedam godina, a gubitak oca duboko je obilježio njegov život. Srednje ime Rose djevojčica je dobila po majci Elsie, čije je to srednje ime.
Davidson je godinama otvoreno govorio o želji da postane otac.
- Otkako mi je otac umro, govorio sam: ‘Jedva čekam imati dijete’. Želim biti podrška svojem djetetu i pružiti mu sve što ja nisam imao - izjavio je prije nekoliko godina.
Ponosna majka Elsie Hewitt podijelila je na Instagramu fotografije iz bolnice na kojima par nježno grli svoju novorođenu kćer.
- Naša savršena anđeoska djevojčica stigla je 12. 12. 2025. Moj najbolji rad do sada. Apsolutno sam preplavljena ljubavlju, zahvalnošću i nevjericom - napisala je. Pete je, u svom karakterističnom stilu, kratko dodao: 'Wu tang forever.'
Napokon, serijski holivudski romantičar ostvario je svoj san o obitelji i postao otac.
