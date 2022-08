Prošlo je sedam godina otkako nas je napustio Arsen: Njegova djela i talent žive iako ga nema

Sedam godina otkad ga nema. Sedam godina je već prošlo otkako je s ove grude otišao još jedan velikan, Arsen Dedić. Veliki umjetnik, skladatelj, šansonijer, poeta i pjevač rođen je 28. srpnja 1938. u Šibeniku. Legenda hrvatskog glazbenog i poetskog stvaralaštva rođen je u težačkoj obitelji, u kojoj su otac Jovan i majka Veronika od Arsena i njegova brata Milutina očekivali da će završiti neki 'ozbiljni' studij. Ipak, njemu je glazba bila sve.

- Moje ime se ne izgovara javno, policija ne dozvoljava da se širi, moje ime je konspirativno ime nekih mojih drugova. Ono se ispisuje noću po zidovima po cijenu slobode, moje ime je lozinka ljubavnika. Ono se izvikuje pod vješalima, mojim su imenom samo najhrabriji krstili svoje dječake, u slijepim planinskim kućama, znajući što ih zbog toga čeka - tako je u pjesmi 'Moja istina' Arsen opisao sam sebe.

S ovog svijeta otišao je 17. kolovoza 2015 godine, a mnogi ga neće zaboraviti do života.

Arsen je rođen u Šibeniku, a njegovo odrastanje praćeno je neimaštinom i težim životom. Otac Jovan bio je zidar i amaterski glazbenik, a majka je bila nepismena.

Njegov otac svirao je u limenoj glazbi, pa mu se u orkestru pridružio i Arsen svirajući jutarnje budnice, zatim ponekad na sprovodima, ali i u operetama. Već tad je počeo pisati pjesme za koje je dobivao mnoge pohvale od pjesnika Zlatka Tomičića.

- Svirao sam u gradskom orkestru, u Šibenskoj narodnoj glazbi. Sjećam se, na državne praznike svirale su se budnice ujutro u 6, pa onda koncerti, a sprovoda bezbroj sam svirao. I malo-pomalo svirao sam u odličnom kazališnom orkestru. Svirali smo tamo ja, moj profesor i moj otac. Prva predstava u kojoj sam svirao bila je ‘Grofica Marica’, poznata opereta - ispričao je Arsen za dokumentarni film koji je filmski scenarist i redatelj Toni Volarić radio za Glazbeni savez Unison.

Iz tih siromašnih vremena, kako je znao govoriti, pamti još i jedan radio marke Kosmaj koji mu je ‘46. ili ‘47. poklonio ujak Joso, koji je završio Prvu proletersku, pa je mogao priuštiti obitelji takav luksuz.

Arsen je uz radio slušao domaće radijske postaje, ali i talijanske, čiji su signali dopirali preko mora. Melodiozne pjesme i kantautori poput Domenica Modugna inspirirali su ga da i on počne skladati i pisati pjesme. Ono što malo tko zna je da je u Muzeju moderne umjetno MoMA u New Yorku izložena malena slika na kojoj su on, otac i brat u službenim uniformama Šibenske narodne glazbe.

Iako je već u Šibeniku završio srednju Muzičku školu, Arsen je 1957. godine u Zagrebu najprije upisao pravo te se preselio kod ujaka. Izdržao je dvije godine, da bi 1959. upisao Muzičku akademiju.

- Šibenik je mjesto koje mi je sve odredilo, ali, moram reći da je Zagreb mjesto mog kulturnog rođenja - znao je govoriti Arsen.

Povremeno se u studentskim danima bavio pjevanjem i sviranje, čak i jazza, a oformio je i kvartet flauta, poslije i vokalni kvartet Melos.

Živio je u studentskom domu na Cmroku, a cimeru Mariju Bogliuniju napisao je nekoliko tekstova, koji će biti uglazbljeni i nagrađeni. Njih dvoje zajedno osnivaju ansambl Prima.

U jednom zagrebačkom stanu mladog Ivice Krajača u Jurjevskoj 20, zajedno sa sastavom Melos i Zvonkom Špišićem, pokreće zagrebačku šansonu.

Tada je prvi put, kao mladić, bio nagrađen za pjesništvo. Dobio je nagradu splitskog časopisa Vidici. Radio je on i na Radio Zagrebu, ali je zbog dvije sakralne pjesme dobio otkaz.

Pisao je pod pseudonimom Igor Krimov i Luka Juras, a 1963. godine na Splitskom festivalu izvodi pjesmu 'Čovjek od soli' Zdenka Runjića.

Arsen je diplomirao 1964., a te iste godine njegova pjesma 'Kuća pored mora' osvaja na Splitskom festivalu prvu nagradu žirija i drugu nagradu publike. U to vrijeme bio je i Zagrebački festival na kojem je Arsen izveo 'Moderato cantabile'.

- Ja sam ‘Moderato’ napisao još negdje ‘61. i onda sam krenuo. ‘Zagreb’ odbio, ‘Split’ odbio, ‘Beogradsko proleće’ odbilo, dakle sve što je postojalo to je odbilo. I onda smo se jedne godine svi mi prijatelji i kolege koji smo se oko šansone aglomirali, gdje su bili Irena Vrkljan, Zvonimir Golob, Krajač, ja, Hegedušić, Špišić, Prohaska, Kalodjere i tako dalje, formirali neformalnu grupu koja je nosila naslov Studio 64. Ili, kako sam ih ja zvao, Salon odbijenih, kao što imaju Francuzi u slikarstvu - nastavio je dalje pričati Arsen za Tonijev dokumentarac.

No njegov pravi uzlet slijedio je 60-ih i 70-ih. Već iduće godine upoznao je Gabi Novak (86), ženu s kojom je proveo više od pola života i s kojom je bio u braku 42 godine, sve do svoje smrti.

Njihovi životi bili su isprepleteni poslovno i privatno, s obzirom na to da su imali slične afinitete prema glazbi, pa je i Gabi često pjevala i nastupala s njegovim pjesmama. I sam Arsen govorio je da je osim ljubavi u njihovu dugom i sretnom braku važnu ulogu odigralo prijateljstvo i zajednički posao.

- Gabi i ja smo se upoznali 1958., ispred bivšeg televizijskog studija na uglu zagrebačke Šubićeve i Zvonimirove ulice, u kojem je sad Češki dom. Ja sam tada bio tek estradni početnik, a Gabi je pjevala s glazbenicima kao što je bio Louis Armstrong - ni manje ni više. I tako je naše poznanstvo polako preraslo u prijateljstvo. Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prijašnjih partnera, postali smo ljubavnici, pa zatim roditelji našeg Matije, a mjesec dana nakon njegova rođenja i supružnici. Između nas nikad se nije dogodio nekakav ‘grom’, sve se polako odvijalo. Mislim da mi je Gabi jednostavno bila ‘namrijeta’ - prepričao je jednom prilikom Arsen pjesničkim riječima njihovo poznanstvo i vezu, a zatim i brak.

Zapravo, kad su se upoznali, oboje su već bili svatko u svom braku. Arsenova prva supruga bila je Vesna Matoš, danas Suligoj, nećakinja pjesnika i novelista Antuna Gustava Matoša. Iz tog braka imaju kćer Sandru koja je do rođenja kćeri Eme bila posljednji potomak iz loze ovoga velikoga hrvatskog pisca.

Kum na vjenčanju s Gabi bio mu je talijanski pjevač Gino Paoli, s kojim je Arsen 1969. na Splitskom festivalu izveo pjesmu 'Vraćam se'. Publika ih je za proglašenja pobjednika izviždala, pa je Arsen odlučio da više u Split neće dolaziti.

Istodobno je pisao tekstove za druge izvođače, a onda je objavio 'Čovjek kao ja' kojim je tadašnjim šlagerima dodao dimenziju osobnosti i osvojio na tisuće štovatelja.

Pisao je Arsen i za televiziju pa je napisao drame 'Prosjaci i sinovi', 'Glembajevi,'Vlak u snijegu' i mnoge druge.

Par je 1973. dobio sina Matiju, koji je postao jazz pijanist svjetskoga glasa. Gabi je uvijek govorila da je kantautor u druženju i odnosu prema obitelji bio iznimno razuman.

U pedesetogodišnjoj karijeri napisao je više od 30 knjiga, snimio 40-ak albuma, glazbe za kazalište, animirane, dokumentarne i cjelovečernje filmove i TV serije, primio velik broj nagrada. Svijet je, ako je suditi prema nagradama i nastupima, s godinama postao njegov, smatrali su njegovi obožavatelji, ali ne i sam Dedić.

Arsen je uvijek isticao kako mu je obitelj na prvome mjestu, baš kao što su i njegovi najbliži bili uz njega u najtežim trenucima. U kolovozu 2015. ležao je u KBC-u Zagreb, gdje su mu liječili sepsu. Stanje mu se, nažalost, zakompliciralo i liječnici su procijenili da neće više moći podnijeti operaciju. Počeli su mu otkazivati organi. Nakon toga priključili su ga na respirator, no 17. kolovoza izgubio je bitku. Uz njega je do posljednjeg trenutka bila njegova Gabi, njegova najveća ljubav.

- Kad je bilo biti ili ne biti, naravno, više, ne biti, mislio sam o tome… Imao sam osjećaj u sebi da idem dalje, jer to nije kraj. Nemam pravo riknuti ako imam djecu, unuke i Gabi. Nemam pravo umrijeti. Trebaš imati pravo da rikneš - izjavio je Arsen Dedić u filmu 'Moj zanat'.

