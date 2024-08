Izlazi nova sezona serije u kojoj glumi transrodni Elliot Page: Zbog njega su prilagodili i lik...

U Los Angelesu je u ponedjeljak bila premijera četvrte i posljednje sezone Netflixove serije 'The Umbrella Academy' o obitelji neobičnih superheroja i putovanju kroz vrijeme. Serija se temelji na istoimenom serijalu stripova Gerarda Waya, a zadnja sezona dolazi na Netflix kroz par dana, 8. kolovoza.

Glavne uloge u seriji imaju Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher te Elliot Page, koji je tijekom snimanje serije promijenio spol. Page se proslavio u filmu 'Juno', dok još nije promijenio spol i zvao se Ellen, a u prve dvije sezone 'The Umbrella Academy' utjelovio je Vanyu Hargreeves. No, u trećoj sezoni postaje Viktor.

Premiere for the television series "The Umbrella Academy", in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Naime, prije nekoliko godina Page je obznanio da je transrodan te da mu je novo ime Elliot, a 2021. objavio i da se podvrgnuo operaciji uklanjanja tkiva dojki.

- Napokon sam taj koji jesam - rekao je tada te istaknuo da ga je operacija oslobodila pakla koji je krenuo u pubertetu te da napokon može podnijeti svoj odraz u ogledalu.

U tom periodu je i sam glumac uvjeravao publiku, obožavatelje serije 'The Umbrella Academy', da promjena neće utjecati na ulogu u toj seriji. Kreator serije Steve Blackman ozbiljno je pristupio tome i sve prilagodio sa scenaristima.

Premiere for the television series "The Umbrella Academy", in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

- Kada smo razgovarali o tome, stvarno je bio jako uzbuđen i htio to ukomponirati u seriju - rekao je Page u jednom intervjuu. Za taj dio serije angažirali su i Thomasa Pagea McBeeja, novinara, pisca i prvog transrodnog muškarca koji je boksao u Madison Square Gardenu.

Kreator serije rekao je za Entertainment Weekly da je scena kada Page priznaje svojoj braći i sestrama da više ne želi da ga zovu Vanya, već Viktor, bila jako bitna i da ju je trebalo dobro snimiti.

London: Predstavljanje nove Netflixove serije The Umbrella Academy | Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION

- Kod obitelji Hargreeves odlično je to što su, iako su svi pomalo ludi, puni razumijevanja jedni prema drugima zbog djetinjstva kojeg su zajedno prošli. Oni to neće priznati, ali stvarno im je stalo. Takve su i prave obitelji - rekao je.