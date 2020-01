Prozvali ju seljankom, a Leyla poručila: 'To je primitivizam...'

Supruga Dinamovog nogometaša Izeta Hajrovića (28), Leyla, ponovno je na društvenim mrežama objavila razgovor sa anonimnom gospođom te ostavila brojne obožavatelje bez teksta. Anonimna pošiljateljica poruke izvrijeđala je Leylu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Koja si ti jadnica. Bolje rodi dijete, ćurko bolesna, seljanko - stoji u privatnoj poruci koju je primila bosanskohercegovačka influencerica. Leyla nije htjela otkriti čije se ime krije iza ovakvih poruka, umjesto toga podijelila ju je na svojem Instagram profilu te odgovorila na nju.

Foto: Instagram

- Primitivizam. Kao što sam već jednom rekla, to samo kod nas ima... Zamislite da ovo neko napiše nekome ko ne može imati dijete. Hvala Bogu, zdrava sam, ali dotična gospođa u zrelim godinama bi trebala hitno razmisliti o svom ponašanju. Umjesto da bude primjer mladima, samo pokazuje da danas respekt, poštovanje, kultura i te stvari očigledno ne postoje. Žalosno - napisala je Lejla.

Foto: Instagram

Svojim se pratiteljima obratila i videoporukom te im poručila kako se ne smiju oko takvih stvari uzrujavati.

- Mene to stvarno ne dira. Uđe na jedno uho i izađe na drugo, ali nekad vam želim pokazati kakve poruke dobiva. Želim vam pokazati kakvi ljudi postoje. Nisam ja jedina. Takvo razmišljanje i ponašanje nije nimalo u redu. Svi si uzimaju za pravo da šalju svakakve poruke - izjavila je influencerica te dodala kako se ne smijemo obazirati na zlobu drugih ljudi.

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da se Leyla 'obračunala' s zločestim komentarima o tome zašto još uvijek nije postala majka.

- Rođena sam u Švicarskoj i tamo sam bila do svoje 24. godine. Poslije sam živjela u Turskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i nigdje mi nitko nije postavio to pitanje. Ovo pitanje postoji samo na Balkanu i smatram da je jako nekulturno i ružno to nekoga pitati. Zamislite da netko možda ne može imati djecu, a vi konstantno postavljate to pitanje. Hvala Bogu, nemam takav problem, ali imam 30 godina, u braku sam više od pet godina, nemam dijete, i što sad? Jesam li zbog toga lošija ili nenormalna? Mislim da svatko ima pravo odlučiti što će i kada će. Do tada, neka to bude naša, a ne vaša briga - rekla je tad Leyla.

POGLEDAJTE VIDEO: