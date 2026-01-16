Antonija Blaće bez zadrške o majčinstvu: 'Zabiju ti nož u srce, a ne znaju s čim se boriš...'

Postoje pitanja koja se postavljaju automatski, bez razmišljanja, kao da dolaze uz osobnu kartu. Jedno od njih je i ono famozno: 'Kad će djeca?' Pitanje koje se često izgovara s osmijehom, ali nerijetko završi kao ubod ispod rebara. O tome je ovih dana govorila voditeljica Antonija Blaće prilikom gostovanja u podcastu 'Bez pardona s Idom' Ide Prester. Sedamnaest godina u braku je s bivšim vaterpolistom Hrvojem Brlečićem. Djecu nemaju i, naravno, pitanje je čula bezbroj puta.

- Najprirodnija stvar na svijetu je da su nas ljudi tokom godina pitali ‘Kad će djeca?’, jer je to ta slika - muž, žena, idu djeca, pas, kuća, Mrežnica i ostalo. Ja čak ne mislim da ljudi to pitaju sa zlom namjerom, dapače, mislim da pitaju to pozitivno i nije me nikad ljutilo to pitanje. Ja bih rekla nemamo, ne planiramo ili što god - rekla je Blaće pa nastavila:

Foto: RTL

- Ali, kada netko dođe i kaže: ‘Šta ti to sve vrijedi kad nemaš djecu!’, onda mi se malo zamrači. To mi je baš jedna gospođa napisala. Ja sam na to odgovorila: ‘Ja se ispričavam, gospođo, od kad ste vi moj ginekolog?’

Foto: Privatni album

Ljudi ne znaju, i najčešće ih ni ne zanima, želi li netko djecu, može li ih imati, pokušava li godinama, odustaje li, ili je jednostavno izabrao drukčiji život.

- Znači, mislim da nije poanta da mi nijednu ženu nikad ne pitamo, nego samo da to napravimo sa drugim osjećajem. Znači, bez osuđivanja, jer vi ne znate kad to nekog pitate da li može, da li ne može, što uopće želi, da li partner može ili ne može, nitko ne pita je li muž možda ne može, da li su ekonomski razlozi u pitanju, da li je na kraju krajeva možda i osobna odluka da nemaš djecu - dodala je Blaće.

Ne radi se, kako kaže, o zabrani pitanja.

- Pitanje je normalno i prirodno, ali ako je bez osuđivanja to pitanje ljepše sigurno sjeda i ljepše se na njega odgovori nego kad netko baš dođe i zpaikne ti nož u srce, a ne znaš zbilja sa čime se bori ova druga osoba - zaključila je Antonija Blaće.

Foto: Instagram/