Obavijesti

Show

Komentari 3
Granice intime

Antonija Blaće bez zadrške o majčinstvu: 'Zabiju ti nož u srce, a ne znaju s čim se boriš...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Antonija Blaće bez zadrške o majčinstvu: 'Zabiju ti nož u srce, a ne znaju s čim se boriš...'
6
Foto: RTL

Voditeljica i njezin suprug, bivši vaterpolist Hrvoje Brlečić, u braku su 17 godina, a budući da nemaju djecu, često ih prati pitanje: 'Kad će djeca?'.  O tome je ovih dana govorila u podcastu Ide Prester

Admiral

Postoje pitanja koja se postavljaju automatski, bez razmišljanja, kao da dolaze uz osobnu kartu. Jedno od njih je i ono famozno: 'Kad će djeca?' Pitanje koje se često izgovara s osmijehom, ali nerijetko završi kao ubod ispod rebara. O tome je ovih dana govorila voditeljica Antonija Blaće prilikom gostovanja u podcastu 'Bez pardona s Idom' Ide Prester. Sedamnaest godina u braku je s bivšim vaterpolistom Hrvojem Brlečićem. Djecu nemaju i, naravno, pitanje je čula bezbroj puta. 

DJELIĆ ŽIVOTA KROZ FOTKE FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...
FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...

- Najprirodnija stvar na svijetu je da su nas ljudi tokom godina pitali ‘Kad će djeca?’, jer je to ta slika - muž, žena, idu djeca, pas, kuća, Mrežnica i ostalo. Ja čak ne mislim da ljudi to pitaju sa zlom namjerom, dapače, mislim da pitaju to pozitivno i nije me nikad ljutilo to pitanje. Ja bih rekla nemamo, ne planiramo ili što god - rekla je Blaće pa nastavila:

Foto: RTL

- Ali, kada netko dođe i kaže: ‘Šta ti to sve vrijedi kad nemaš djecu!’, onda mi se malo zamrači. To mi je baš jedna gospođa napisala. Ja sam na to odgovorila: ‘Ja se ispričavam, gospođo, od kad ste vi moj ginekolog?’

Foto: Privatni album

Ljudi ne znaju, i najčešće ih ni ne zanima, želi li netko djecu, može li ih imati, pokušava li godinama, odustaje li, ili je jednostavno izabrao drukčiji život. 

- Znači, mislim da nije poanta da mi nijednu ženu nikad ne pitamo, nego samo da to napravimo sa drugim osjećajem. Znači, bez osuđivanja, jer vi ne znate kad to nekog pitate da li može, da li ne može, što uopće želi, da li partner može ili ne može, nitko ne pita je li muž možda ne može, da li su ekonomski razlozi u pitanju, da li je na kraju krajeva možda i osobna odluka da nemaš djecu - dodala je Blaće.

OVOG PUTA ISPRED KAMERA Antonija Blaće za 24sata o 9. sezoni Života na vagi: 'Dirne me kad kandidati shvate što mogu'
Antonija Blaće za 24sata o 9. sezoni Života na vagi: 'Dirne me kad kandidati shvate što mogu'

Ne radi se, kako kaže, o zabrani pitanja. 

- Pitanje je normalno i prirodno, ali ako je bez osuđivanja to pitanje ljepše sigurno sjeda i ljepše se na njega odgovori nego kad netko baš dođe i zpaikne ti nož u srce, a ne znaš zbilja sa čime se bori ova druga osoba - zaključila je Antonija Blaće.

Foto: Instagram/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje
ZA 24SATA

Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje

Mate Rimac potaknuo je nagađanja o novoj vezi nakon što se u zagrebačkom HNK-u držao za ruke s Barbarom Kotarski, koja te navode nije demantirala
Tjedan dana nakon operacije: Mirko Fodor ušetao u redakciju na štakama i oduševio kolege
VESELJE NA HRT-U

Tjedan dana nakon operacije: Mirko Fodor ušetao u redakciju na štakama i oduševio kolege

Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka, objavili su na Facebook stranici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
REALITY POVRATNICA

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu', a posljednji je put bila na farmi Radoslava Biskupovića. Inače je frizerka i vizažistica s dugim iskustvom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026