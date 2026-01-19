"Prva dama rock'n'rolla" vodila je buran život, zbog ovisnosti je postala dio zloglasnog Kluba 27

Janis Joplin ubraja se među najsnažnije i najautentičnije glasove povijesti rock glazbe, a njezin životni put bio je jednako intenzivan kao i glazba koju je stvarala. Iako je ljubav prema glazbi pokazivala od najranije dobi, njezin proboj na veliku scenu dogodio se 1966. godine, kada je postala pjevačica benda Big Brother and the Holding Company. Upravo s njima snima album “Cheap Thrills”, koji je doživio ogroman uspjeh i donio joj status zvijezde. Unatoč slavi, neslaganja unutar benda navela su je da krene samostalnim putem.

Njezin prvi solo-album, “I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!” iz 1969., nije naišao na odobravanje kritike, no pravi trijumf stigao je s albumom “Pearl”, objavljenim 1971., nakon njezine smrti. Taj album učvrstio je njezino mjesto u glazbenoj povijesti. Janis Joplin preminula je 4. listopada 1970. od predoziranja, u dobi od samo 27 godina, pridruživši se zloglasnom “Klubu 27”.

Rođena kao Janis Lyn Joplin 19. siječnja 1943. u Teksasu, odrasla je uz mlađeg brata i sestru. Djetinjstvo joj je obilježeno pjevanjem u crkvenom zboru i odličnim uspjehom u školi, no s ulaskom u pubertet postala je buntovna i sve sklonija prkošenju autoritetima. Upravo tada otkriva blues, žanr koji će obilježiti njezin život. Iako je često pokušavala napustiti rodni grad, uvijek mu se vraćala. U srednjoj školi bila je upadljiva, slobodnog duha i često predmet ogovaranja, no s vremenom širi krug prijatelja i sve više vremena provodi po barovima i klubovima.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Nakon kratkog i neuspješnog studija u Beaumontu, 1961. seli u Los Angeles, no bez većeg uspjeha. Vraća se u Teksas i 1962. u Austinu upisuje umjetnost. Upravo taj grad pokazao se ključnim za njezin glazbeni razvoj. Počinje nastupati po barovima i pridružuje se bendu Waller Creek Boys, gdje publika odmah prepoznaje snagu i jedinstvenost njezina glasa. Ipak, napušta fakultet i s prijateljem Chetom Helmsom seli u San Francisco, tadašnje središte blues i rock scene.

Boravila je i u New Yorku, ali paralelno s glazbom u njezin život ulaze alkohol i droga. Nezadovoljna sporim napretkom, nakratko se vraća u Teksas i pokušava živjeti mirnijim, konzervativnijim životom, no ta faza brzo završava. Prekretnica dolazi 1966. godine, kada odlazi na audiciju za Big Brother and the Holding Company.

Nastup na Monterey Pop Festivalu 1967. lansirao ju je među svjetske zvijezde. Kritičari su bili oduševljeni, a pažnju joj je posvetio i Clive Davis iz Columbia Recordsa. Bend preuzima menadžer Albert Grossman, poznat po suradnji s Bobom Dylanom, i uspjeh dolazi gotovo preko noći. Album “Cheap Thrills” donosi hitove poput “Piece of My Heart” i “Summertime”, no razlike u glazbenim vizijama dovode do Janisinog odlaska iz benda krajem 1968. godine.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Godine 1969. nastupa na Woodstocku, jednom od najvažnijih glazbenih festivala svih vremena. Iste godine objavljuje album s Kozmic Blues Bandom, no kritike su uglavnom negativne, a pritisak javnosti i medija sve jači. Osjećala je teret činjenice da mora uspjeti u industriji kojom dominiraju muškarci, što je i sama priznala u intervjuu za The Village Voice, objavljenom samo nekoliko dana prije njezine smrti.

S Full Tilt Boogie Bandom snima album “Pearl”, na kojem se ističu pjesme “Move Over” i “Mercedes Benz”, koje potpisuje kao autorica. Album postaje njezino najuspješnije izdanje, ali i oproštaj s publikom.

Njezin privatni život bio je jednako buran kao i karijera. Imala je veze s brojnim glazbenicima i umjetnicima, među njima s Krisom Kristoffersonom i Sethom Morganom, s kojim je bila zaručena. Ljubavne odnose imala je i sa ženama, uključujući Jae Whitaker i Peggy Casertu. Upravo je razdoblje s Casertom obilježeno teškom ovisnošću o heroinu, iz koje se nijedna nije uspjela izvući.

Janisino tijelo pronašao je njezin menadžer i prijatelj John Byrne Cooke u hotelskoj sobi u Los Angelesu. Iako je pokušao ukloniti tragove droge i alkohola, obdukcija je jasno utvrdila uzrok smrti. U oporuci je ostavila 1500 dolara za zabavu koju su njezini prijatelji i obitelj organizirali nekoliko tjedana kasnije, u skladu s njezinom željom.

Nakon smrti, njezina ostavština nastavila je živjeti. U rodnom gradu otvoren je Janis Joplin Memorial, a njezina sestra Laura objavila je prvu biografiju 1992. godine. Janis Joplin ostala je zapamćena kao “prva dama rock’n’rolla”, dobitnica Grammyja za životno djelo, članica Rock and Roll Kuće slavnih i jedna od najutjecajnijih pjevačica svih vremena. Prodaja njezinih albuma premašila je 18 milijuna primjeraka, a njezin glas i danas odzvanja snažno i neponovljivo.